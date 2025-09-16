Conferenza Piccoli Stati a Cipro tra nuove sfide e incontri bilaterali

Tanti i temi d'interesse comune su cui confrontarsi, soprattutto in tempi di instabilità globale e con nuove tecnologie che stanno cambiando il mondo. A Cipro la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Piccoli Stati d’Europa mette al centro grandi sfide e nuove opportunità, nella consapevolezza che la collaborazione si rafforza attraverso la conoscenza reciproca. La due giorni è stata quindi occasione, per San Marino, di approfondire relazioni e scambiarsi esperienze, anche alla luce del percorso di Associazione all'Unione Europea.

Il Capo Delegazione Michele Muratori parla degli incontri con le delegazioni di Malta e Liechtenstein, “anche a seguito dell'ordine del giorno presentato in Commissione Esteri dal collega Gerardo Giovagnoli, poi approvato da tutto il resto della commissione, che chiedeva di intensificare i rapporti e anche di organizzare incontri bilaterali con le commissioni esteri. Questo per valutare i vantaggi che a loro volta hanno avuto nel loro ingresso nell'Unione europea oppure nello spazio economico europeo”. Se l'anno scorso, a Malta, la Conferenza si era focalizzata su cambiamento climatico, multilateralismo e migrazione, a Cipro le discussioni si sono concentrate su altri argomenti altrettanto importanti.

“Al centro della sessione – racconta Carlotta Andruccioli - il tema della democrazia partecipativa, le sfide e le opportunità dell'intelligenza artificiale e l'importanza della collaborazione multilaterale nei contesti anche di difficili tensioni internazionali”.









