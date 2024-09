Conferenza Presidenti Parlamenti Piccoli Stati, Giovagnoli e Andruccioli a Malta Diciassettesima conferenza. Per la Delegazione Consiliare numerosi incontri bilaterali

"È stata un'ulteriore occasione di dialogo, di cooperazione e di confronto su quelli che sono i temi che coinvolgono anche i Piccoli Stati. Al centro del dibattito, ci sono stati l'emergenza del cambiamento climatico, l'importanza del multilateralismo e tutto ciò che ha a che fare - sia le sfide, sia le opportunità - con il fenomeno migratorio. Con la consapevolezza che per un piccolo Stato qualsiasi cambiamento sia più oneroso, ma sicuramente con il vantaggio di poter agire in maniera più celere. L'occasione è stata ghiotta inoltre per avere molteplici incontri bilaterali, nella fattispecie, con le delegazioni di Malta, di Andorra e anche del Liechtenstein. Con i Presidenti dei Parlamenti abbiamo parlato della nostra posizione di Paese che sarà associato all'Unione Europea e cercando di avere informazioni su come quei Paesi interagiscono con i loro Parlamenti per essere adattati all'accordo di associazione, di spazio economico europeo o, addirittura, di adesione, come Malta. I riferimenti che abbiamo avuto, li trasferiremo al Consiglio Grande Generale".

Nel video, gli interventi dei Consiglieri Carlotta Andruccioli e Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione)

