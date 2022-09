Conferenza stampa Pedini Amati: il commento di Rf, mentre Canti non risponde alle accuse e si prepara a Unece

Continua il dibattito sulle parole di Pedini Amati, che si scaglia contro la spesa di denaro pubblico per opere a suo avviso non urgenti, mentre la sua Segreteria al Turismo rimane ancora senza una sede. “Molte delle cose che ha detto – commenta Repubblica Futura – le avevamo già segnalate, sebbene con parole leggermente diverse, soprattutto negli attacchi al segretario al Territorio Canti”. Le affermazioni di Pedini Amati, però, per Rf “spaziano su un insieme di miserie e considerazioni che non possono non gettare tutti nello sconforto più totale: dal mancato memorandum tra le Banche Centrali che porta allo stop di bollettini postali, al declassamento di Fitch perché le banche non hanno fatto la cartolarizzazione, fino a una maggioranza che sembra voler fare la riforma delle pensioni e del lavoro e poi andare a casa”.

“Le affermazioni su cui ci troviamo più d'accordo – conclude Rf – sono che 'un governo così non ha senso che vada avanti' e 'ci dobbiamo vergognare come esecutivo'”. Canti, invece, non risponde alle accuse: “Non voglio alimentare la polemica – dice –, ora la mia Segreteria si sta concentrando sul Comitato Unece, per la prima volta a San Marino, dal 3 al 6 ottobre. Le sensazioni prima della manifestazione sono molto positive – commenta –, c'è molta attesa per l'evento in cui l'archistar inglese Norman Foster firmerà la dichiarazione di San Marino sui principi di un'architettura sostenibile”. Tra i progetti allo studio della Segreteria al Territorio, oltre ai cantieri già avviati per la rotonda a Borgo Maggiore, per l'asfalto al confine di Dogana e per i nuovi bagni e ascensori in Piazzale Calcigni, c'è la riqualificazione del parcheggio della Baldasserona: “Quest'ultima rientra tra le opere infrastrutturali strategiche approvate dal Consiglio – illustra Canti –. Oltre a sistemare il parcheggio, creeremo una passerella lungo il ciglio del monte, che lo collegherà alla funivia di Borgo Maggiore e per abbattere il dislivello installeremo un ascensore”.