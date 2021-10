Conferenza YEPP: tema portante dell'evento “il futuro dell'Europa”

Sentiamo Lorenzo Bugli

Particolarmente significativo il fatto che sia il Titano ad ospitare l'evento della più grande organizzazione giovanile europea, aderente al PPE; con rappresentanze in 43 Paesi diversi. Per la Repubblica, impegnata in un percorso verso un accordo di associazione con Bruxelles, l'opportunità di portare all'attenzione del panorama europeo le proprie prospettive e peculiarità. Appuntamento importante soprattutto per i GDC, particolarmente impegnati, su questo fronte. Ieri il benvenuto ad ospiti di rilievo internazionale, come Nino Galetti - Capo dell'Ufficio Internazionale della Fondazione Adenauer -, o Kevin Mass: Segretario Generale dello YEPP. E oggi – dopo l'intervento di saluto del Segretario di Stato Lonfernini - si è entrati nel vivo, della conferenza, che ha come tema portante “il futuro dell'Europa”. Fra i protagonisti del primo panel della giornata il Segretario di Stato Beccari e Lidia Pereira: membro del Parlamento europeo e Presidente dello YEPP. Collegati da remoto personaggi del calibro di Roberto Metsola: Vice Presidente del Parlamento Europeo. Si proseguirà nel pomeriggio con un secondo panel incentrato sul “ruolo dei giovani in Europa”. A seguire l'udienza a Palazzo dalla Reggenza. I lavori si concluderanno domani; quando verrà affrontato il tema delle “competenze digitali”.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli – Presidente GDC