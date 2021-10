SAN MARINO Conferenza YEPP: tema portante dell'evento “il futuro dell'Europa” Entrati nel vivo, al Palace Hotel di Serravalle, i lavori della conferenza dello Youth of European People's Party. Appuntamento reso possibile grazie all'attivismo dei Giovani Democratico Cristiani

Particolarmente significativo il fatto che sia il Titano ad ospitare l'evento della più grande organizzazione giovanile europea, aderente al PPE; con rappresentanze in 43 Paesi diversi. Per la Repubblica, impegnata in un percorso verso un accordo di associazione con Bruxelles, l'opportunità di portare all'attenzione del panorama europeo le proprie prospettive e peculiarità. Appuntamento importante soprattutto per i GDC, particolarmente impegnati, su questo fronte. Ieri il benvenuto ad ospiti di rilievo internazionale, come Nino Galetti - Capo dell'Ufficio Internazionale della Fondazione Adenauer -, o Kevin Mass: Segretario Generale dello YEPP. E oggi – dopo l'intervento di saluto del Segretario di Stato Lonfernini - si è entrati nel vivo, della conferenza, che ha come tema portante “il futuro dell'Europa”. Fra i protagonisti del primo panel della giornata il Segretario di Stato Beccari e Lidia Pereira: membro del Parlamento europeo e Presidente dello YEPP. Collegati da remoto personaggi del calibro di Roberto Metsola: Vice Presidente del Parlamento Europeo. Si proseguirà nel pomeriggio con un secondo panel incentrato sul “ruolo dei giovani in Europa”. A seguire l'udienza a Palazzo dalla Reggenza. I lavori si concluderanno domani; quando verrà affrontato il tema delle “competenze digitali”.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli – Presidente GDC

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: