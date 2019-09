Conferita onorificenza a Naruhito, Imperatore del Giappone

Il Consiglio Grande e Generale ha conferito a Sua Maesta Naruhito, Imperatore del Giappone, l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce decorato con il Gran Collare, dell'Ordine di San Marino. Il Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi ha ringraziato l'aula per aver aderito alla proposta che era stata inoltrata dall'Ambasciatore di San Marino in Giappone Manlio Cadelo. Il Segretario di Stato Renzi è stato invitato alla cerimonia di intronizzazione di Naruhito, prevista per il prossimo 22 ottobre.