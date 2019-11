ELEZIONI 2019 Confronti istituzionali: il primo incontro a Chiesanuova

Primo confronto istituzionale in vista del voto dell'8 dicembre ieri sera alla sala del Castello di Chiesanuova. Sala gremita, solo posti in piedi per partecipare al dibattito.

A rappresentare le liste che si presentano alle elezioni erano Lorenzo Forcellini Reffi (DML), Paola Casadei (Rete), Veronica Gasperoni (Elego), Tiziana Ugolini (Repubblica Futura), Alessandro Cardelli (Pdcs) Ana Marina Lozica (Libera) e Alessandro Rossi (Noi per la Repubblica).

I candidati si sono confrontati su programmi e progetti per la San Marino del domani.



