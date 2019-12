Confronto Asi-candidati: aperture sull'istituzione di una "Segreteria di Stato per la trasformazione digitale"

I candidati alle prossime elezioni sono stati 'interrogati' sui temi legati all'innovazione, per capire quanta importanza e quanto spazio venga dato al settore digitale nei diversi programmi. Ad intervistare i rappresentanti delle liste, a Murata, è stata l'Associazione Sammarinese Informatica. Due gli argomenti principali del dibattito: la proposta, dell'Asi, di istituire una Segreteria di Stato per la "trasformazione digitale", su cui le forze politiche hanno manifestato interesse, e l'agenda digitale. Proprio a quest'ultima era legata un'istanza d'Arengo presentata a ottobre. Tra gli spunti emersi durante la serata, anche la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Nel servizio, l'intervista a Fabio Andreini, presidente Asi

