ASSESTAMENTO DI BILANCIO Confronto in salita tra maggioranza e parti sociali. Ma il dialogo rimane aperto Residenze fiscali non domiciliate: Dc, NpR e DML disponibili a valutare correttivi. I sindacati chiedono il ritiro degli articoli

Nonostante i chiarimenti da ambo le parti, le posizioni restano distanti. Il dialogo comunque rimane aperto. Questo, in estrema sintesi, l'esito del confronto di ieri tra maggioranza, sindacati e assoconsumatori, in vista della discussione in Consiglio del progetto di legge di assestamento di Bilancio, la prossima settimana.

Il focus è sulle residenze fiscali non domiciliate: la maggioranza guarda alle opportunità di sviluppo, i sindacati temono che il progetto vada a sporcare l'immagine dell'economia del Paese. Di qui la loro richiesta di ritirare i due articoli in materia. Democrazia Cristiana, Noi per la Repubblica e Domani-Motus Liberi ribadiscono dal canto loro la piena disponibilità a valutare correttivi o modifiche dove necessario, per dare maggiori garanzie alla cittadinanza e favorire il rilancio dell'economia. I sindacati non registrano, invece, particolari aperture: “nonostante i dubbi che in maniera trasversale emergono ogni volta nei rappresentanti dei vari schieramenti, le forze di maggioranza – osservano - restano intenzionate a tirare dritto”. Nella mattinata del 19 luglio, confermata la manifestazione dell'Attivo dei quadri sindacali sul Pianello con l'invito ai cittadini di appoggiare le istanze sollevate da Csu e Usl.

Capitolo politica dei redditi: gli alleati di Governo concordano “sulla possibilità di analizzare le problematiche, assieme al Governo e alle forze sindacali, al fine di proporre soluzioni comuni”. “Dall'incontro nulla di concreto sul punto – è l'obiezione di sindacati e associazioni dei consumatori, che invocano provvedimenti strutturati su reddito minimo e assegno familiari; ma la politica al momento nicchia sulla questione – dicono - e rimanda ai prossimi mesi”.

Lunedì mattina la maggioranza proseguirà il confronto sul bilancio con le categorie datoriali.

