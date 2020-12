Confronto sul bilancio, Fabbri (MIS): “Mancato il coraggio nelle misure di spending review”

Ieri gli incontri, a margine del Consiglio, fra opposizioni e Governo sul bilancio. Dopo Libera e Repubblica Futura, confronto sulla finanziaria anche per il consigliere di MIS Rossano Fabbri, insieme al Segretario alle Finanze, Gatti e membri di maggioranza. Occhi puntati, ancora, sul prestito ponte: “che – dice Fabbri – rappresenta una spada di Damocle sulla testa dei cittadini”. In parallelo, Fabbri guarda anche alle misure mancanti nella Finanziaria, nella direzione della spending review. “Condividiamo la proposta di emissione di titoli irredimibili – aggiunge – ma evidenziamo anche la mancanza di coraggio nelle misure di contenimento della spesa. Questo anche per la frammentazione di prospettive politiche all'interno della maggioranza – rileva – che sono emerse anche durante il dibattito in Aula”. Proprio questo, per Fabbri “non ha permesso di fare un buon lavoro nell'impianto e nella sostanza di questa legge di bilancio”. Siamo pronti "a dire che cosa non ha fatto la maggioranza – prosegue - ma anche quello che non ha potuto dire l'opposizione”: il riferimento va al precedente Governo, all'adozione di provvedimenti quali il 5ter: “l'operazione titoli irredimibili – conclude Fabbri – serve proprio a rimediare a questo”.