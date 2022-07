Congedo per gli Ambasciatori di Slovenia e Israele. Beccari: "Hanno interpretato al meglio il loro ruolo"

È una collaborazione continua quella di San Marino con Slovenia e Israele, dalla diplomazia all'economia. Gli ambasciatori dei due Paesi, Tomaz Kunstelj e Dror Eydar, concludono il loro mandato e lasciano il testimone in uno scenario favorevole per i rapporti bilaterali. Per il congedo di entrambi una giornata di impegni istituzionali. Per Kunstelj il colloquio con il segretario agli Esteri Beccari a Palazzo Begni, seguito dall'udienza privata dalla Reggenza. Per il futuro si guarda a un potenziamento delle collaborazioni economiche e istituzionali con Lubiana. Dall'Ambasciatore anche un riferimento all'avvicinamento del Titano all'Unione Europea e all'importanza di "condividere le esperienze".

Incontro con il segretario agli Esteri anche per l'ambasciatore Eydar che è stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. E' consolidato il legame con Israele. Nel 2021 la visita di Beccari a Gerusalemme. Poi il supporto dello Stato israeliano per il Covid, i progetti in più settori – anche tecnologici e della cybersecurity - e l'agenda internazionale. "E' un grande onore per me - ha commentato Eydar - ricevere l'onorificenza. Sono entusiasta per questa Repubblica che ha similitudini" storiche con Israele, come "rifugio per i profughi perseguitati per la loro fede". "Due ambasciatori che hanno lasciato il segno - ha dichiarato Beccari - e che hanno interpretato al meglio il loro ruolo".

Nel servizio, le interviste a Tomaz Kunstelj (ambasciatore della Slovenia in Italia e San Marino), Dror Eydar (ambasciatore di Israele in Italia e San Marino) e Luca Beccari (segretario di Stato agli Affari Esteri)