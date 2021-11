CONGRESSO Congresso al lavoro: ecco gli interventi su giustizia, pubblica amministrazione e welfare

Conferenza stampa del Congresso di Stato con i Segretari Tonnini e Ugolini che hanno illustrato alcuni dei temi sui quali è impegnato il governo.

Il Segretario agli Interni Tonnini parte dal decreto in ratifica nella sessione consigliare in corso per l'individuazione ufficiale di una zona ZTL in centro storico a San Marino Città: l'intervento mira a colmare una lacuna normativa oltre che snellire le procedure per l'accesso al centro storico, sia per chi ci vive sia per i funzionari di polizia che devono rilasciare i permessi. Tonnini torna poi sul comma comunicazioni e al pdl sul superamento della rinuncia alla cittadinanza: precisando che la norma riguarderà anche i sammarinesi dopo il matrimonio con stranieri. Si parla anche della stabilizzazione del settore pubblico allargato: il confronto con il sindacato ha sottolineato l'importanza di evitare di creare nuovo precariato e utilizzare i bandi di concorso anche per i profili di 5° e 6° livello. Il Congresso ha emesso una delibera per una prima proposta tecnica di riforma delle Segreterie di Stato e degli Enti in una visione che guardi agli accorpamenti.

Tonnini torna a parlare anche dell'approvazione in Commissione interni il pdl sulla riforma dell'Avvocatura dello Stato in un'ottica di autonomia e indipendenza per affrontare al meglio gli interessi dello Stato: l'Avvocatura ha infatti sempre più funzione di consulenza legale motivo per il quale verrà creata una sezione dedicata in Segreteria Istituzionale per supporto tecnico e giuridico.

Il Segretario agli Interni si sofferma sul tema dei diritti civili: dal programma per il 25 novembre, giornata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne, fino all'avvio dell'iter per il recepimento del quesito referendario sull'interruzione di gravidanza. Infine i dati dati sul corso/concorso dei Corpi di polizia: 220 circa i partecipanti, ora verranno selezionati i 40 che parteciperanno.

Il Segretario alla giustizia Ugolini apre i suo intervento sulla riforma della giustizia: dopo gli incontri con maggioranza e opposizione che si sono tenuti nell'ultimo mese punta a portare quanto prima il testo frutto del confronto così come, nella prima finestra utile, è da inserire a dibattito il pdl del codice di procedura penale e astensione ricusazione. “Marzo 2022 è una data importante – sottolinea Ugolini – perchè è quella fissata dal Greco per arrivare alle riforme”.

Ugolini parla anche di Carcere. Abbandonata l'idea di farne uno nuovo come proposto nella precedente legislatura, si metteranno in campo lavori per adeguare la struttura dei Cappuccini con le richieste internazionali: dunque una parte femminile, una minorile e una diversa a seconda che la persona si trovi in custodia cautelare e quella definitiva. Infine si parla anche di famiglia: già avviato l'incontro con sindacati e associazioni datoriali per un testo di legge unico sui congedi parentali allargando anche quelli paterni.

