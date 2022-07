CONGRESSO DI STATO Congresso al lavoro: ricco il calendario degli eventi in programma Confermata la presenza del Ministro Garavaglia al tavolo del turismo territoriale

Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stati, presenti i Segretari Belluzzi e Pedini Amati. Al centro dei lavori temi di prospettiva come l'emergenza covid, le materie prime e il loro costo e gli approfondimenti sulle scelte infrastrutturali di sistema che il paese dovrà affrontare.

Altro tema importante in settimana l'intesa con la Città di Rimini che dà un cappello politico ad una enorme serie di collaborazione con il circondario per sviluppare numerose attività: focus principale su superstrada e mobilità. Previsti specifici tavoli tecnici e tematici.

Sul fronte turistico e degli eventi fa il punto il Segretario Pedini Amati. Usciamo da un periodo di ripartenza. - afferma. Da giugno tutti gli hotel hanno avuto un importante numero di prenotazioni al pari del 2019, come confermano gli operatori del settore incontrati ieri. Evento Red Bull ha avuto una ricaduta importante ed oggi l'azienda è tornata a confermare sul territorio sammarinese quello che sarà l'evento inaugurale della settimana della motoGp.

Nello scorso weekend in main event del mese di lui Visionnaire che, assieme alla festa del Symbol, hanno riempito il centro storico. In agosto Cyrcus, a settembre la MotoGp con eventi importanti anche a San Marino. Servirebbero nuove strutture alberghiere – sottolinea Pedini Amati – fronte sul quale verranno presentate alcune novità in autunno. A fine mese anche le Giornate Medievali: evento che torna sul Titano e, dal numero di prenotazioni, verso il quale c'è interesse dato che per definizione San Marino è un luogo medievale.

Confermata le presenza del ministro Garavaglia, nonostante la caduta del Governo. A lato della riunione annuale del tavolo territoriale del turismo: condotto nel suo operato dai due ministeri italiano e sammarinese, composto da 118 comuni e avvallato dalle Nazioni Unite. Pedini Amati ricorda anche l'incontro a Roma sulla possibilità di ripristinare la ferrovia San Marino – Rimini: 17 km tra Città e Dogana e altri 17 da Dogana a Rimini. Si è parlato di arrivare fuori dal confine tra Coriano e Cerasolo per attivare una parte di importo economico messo a disposizione anche dal Pnnr per ripristinare le storiche ferrovie che sono state ripristinate anche in altre parti d'Italia.

In chiusura il Segretario al Turismo ricorda l'appuntamento di questa sera con il meet in great di Achille Lauro. La caduta anticipata del governo provocherà stop in alcuni settori come ad esempio le Poste.

