Congresso al lavoro su tariffe e bilancio: "riforme sono una priorità"

Conferenza stampa del Congresso di Stato: al centro dei lavori le tariffe e il bilancio del paese. Il Segretario Lonfernini, con delega ai rapporti con l'AASS, parte dall'aumento generalizzato delle tariffe che negli ultimi mesi ha riguardato tutto il mondo, “con punte anche oltre il 100% dei costi” ha sottolineato. Il progetto del governo è lavorare a misure di sostegno a questi aumenti con le risorse di bilancio. “Nessuna percentuale è stata ancora fissata – dice – ragioneremo di concerto con le associazioni dei consumatori e di categoria, saranno comunque ritocchi graduali e scaglionati”. “Qualora si adottasse un aggiornamento delle nostre politiche tariffarie vorremmo farlo con una rinnovata autonomia da parte del nostro paese”.

Il Segretario alle Finanze Gatti si sofferma poi sulle importanti sfide di bilancio che si dovranno affrontare nel 2022: da una parte si dovrà porre attenzione alla gestione del debito su come gestirlo senza incrementarlo, dall'altra è necessario portare avanti il percorso delle riforme. “Quando nel 2024 il titolo del debito scadrà - sottolinea Gatti – dovremo per forza aver già fatto riforme che dovranno a loro volta già aver prodotto i primi effetti”. Gatti in particolare si riferisce alla riforma del mercato del lavoro, a quella dell'Igr, delle pensioni e della struttura pubblica: Altro obiettivo dell'esecutivo è accrescere le entrate, sviluppare l'economia per rendere attraente il paese con servi più efficienti per attrarre imprese. “I risultati ci sono dopo la ristrutturazione del mercato bancario – sottolinea Gatti - ora dobbiamo intervenire su riforme che contribuiscano al gettito dello stato e che siano eque verso tutti i cittadini”.

Grande attenzione da parte del Congresso anche all'attività virale del paese. L'andamento è sotto controllo rispetto all'anno scorso - sottolineano: quindi le misure adottate sono fondamentali. Invitiamo tutti a continuare a prestare grande attenzione come invitiamo tutti a prestare attenzione che bisogna adottare – concludono.

