Congresso al lavoro sugli ultimi dettagli del nuovo decreto Lonfernini: "Dopo la stesura definitiva ci sarà il confronto con sindacati e parti sociali"

Mentre in Italia esplodono le proteste per le ultime misure anticovid, a San Marino il Congresso di Stato, al lavoro sui dettagli del nuovo Decreto, conferma quanto annunciato ieri: nessuna chiusura dalle 18 ma potenziamento dei controlli del territorio e dei confini, massima protezione della struttura ospedaliera e utilizzo dello Smart Working, il cui progetto di legge sta per essere discusso in Consiglio con la richiesta di procedura d'urgenza.

Le Segreterie, ciascuna per le sue competenze, stanno definendo i dettagli del provvedimento, atteso nelle prossime ore. Dopo la stesura definitiva – dicono dal Governo – ci sarà confronto con categorie economiche e sindacati. Gli sport di gruppo sono stati sospesi fuori confine ma in Repubblica si ragiona sulla possibilità di non interromperli, promuovendo per i giovanissimi – spiega il Segretario Lonfernini - attività individuali che evitino il contatto. Fronte eventi è probabile che ne venga disposto il rinvio, riprogrammando l'appuntamento, ove possibile, nell'anno corrente una volta superato questo mese di verifica.



