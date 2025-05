Congresso Alleanza Riformista: eletto Segretario Gian Nicola Berti

Nel video l'intervista a Gian Nicola Berti

Approvati mozione conclusiva, statuto e documenti congressuali. Eletta anche l'assemblea centrale composta da 35 membri.

Le prime parole del neo Segretario Gian Nicola Berti: “Ringrazio tutti per la fiducia che è stata espressa nei miei confronti, è sicuramente un elemento di maggiore responsabilità, purtroppo le responsabilità le sento e mi pesano sempre particolarmente, però diciamo che ho spalle forti e spero di riuscire a portare avanti il risultato di questo Congresso nel modo più positivo possibile. Sicuramente dovremo essere molto più presenti all'interno della maggioranza e di sostegno anche al nostro Segretario di Stato, anche per portare avanti un'azione del Congresso di Stato un po' più incisiva, che metta al centro delle politiche di questo Paese effettivamente le sue persone, la nostra gente, la nostra Repubblica e quindi che si possa effettivamente fare qualcosa di utile in questo fine di legislatura a San Marino”.