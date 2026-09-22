Congresso, appuntamenti internazionali dall'Assemblea Generale ONU alla visita dell'FMI Il Segretario Lonfernini annuncia, a breve, l'atto deliberativo per la sperimentazione della settimana corta alle medie. Tra le ultime delibere: il ritorno alla Direzione dell'Ufficio del Turismo di Nicoletta Corbelli

Condivisione in seno all'Esecutivo rispetto alla visita del vice Ministro del MEF, Maurizio Leo. Un momento – dice il Segretario per le Finanze, Marco Gatti – che ha nuovamente “attestato l'appoggio dell'Italia al percorso di Associazione e il sostegno alla fase di implementazione, a partire dal clarifyng addendum. Ma ha anche sancito una piena collaborazione a lavorare insieme per la crescita sui temi di interesse comune, aeroporto, dogane, fiscalità, settore finanziario”.

Dai rapporti bilaterali agli appuntamenti sul piano internazionale, con il Segretario per gli Esteri, Luca Beccari in partenza per l'Assemblea Generale dell'ONU e verso una nuova missione dell'FMI "In settimana – annuncia Gatti - verrà a presentarsi di persona il nuovo capo missione del team che è inviato dal Fondo Monetario, dopodiché a metà di ottobre avremo gli Annual Meetings a Bangkok e poi tornati dagli Annual Meetings, nuovamente, con il Fondo Monetario per l'Article 4. Quindi, due settimane intense di lavoro per analizzare l'andamento del corrente anno e quelle che sono le prospettive economiche della Repubblica di San Marino. Ma siamo fiduciosi, nonostante il momento sia complesso, la situazione internazionale è una situazione difficile, è una situazione che va seguita. L'energia sarà probabilmente il vero problema da affrontare nei prossimi mesi, soprattutto durante l'inverno. Come Governo stiamo lavorando in questa direzione perché sarà sicuramente un elemento che il Fondo Monetario, ma anche le agenzie di rating chiederanno”.

Il Segretario per l'Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini rende il quadro di un Governo al lavoro con gli occhi puntati alla firma dell'Accordo di Associazione del 19 ottobre: “Dobbiamo essere pronti – dice – su tutti i fronti, tutte le deleghe e le responsabilità”. Guarda poi alla scuola: mentre sostanzia l'idea di una legge quadro sul sistema scolastico, annuncia a breve l'atto deliberativo per la sperimentazione della settimana corta alle medie. Fronte Università: dopo il gradimento dell'Aula a Paolo Pascucci quale nuovo Rettore, parla di un mandato in continuità con l'attività proficua di Corrado Petrocelli, auspicando una ulteriore implementazione dell'offerta formativa.

Nel video, l'intervista al Segretario per le Finanze, Marco Gatti

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