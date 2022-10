Congresso: aumentano gli spazi nei cimiteri. Negli uffici pubblici riscaldamento a 19 gradi

Nella conferenza stampa settimanale il Segretario agli Interni Elena Tonnini illustra due provvedimenti: la legge sulla disciplina dei dipendenti pubblici e del settore pubblico allargato e il decreto in materia di pulizia mortuaria. Hanno richiesto 9-10 mesi di lavoro per il confronto con i tecnici e gli uffici pubblici coinvolti.



Per quanto riguarda la pulizia mortuaria il problema è la mancanza di spazi nei cimiteri. Tematica sollevata dalle Giunte di Castello attuali e precedenti e dall'Ufficio Stato Civile. I problemi grossi che sono cresciuti con il tempo sono l'aumento della popolazione e il dover affrontare il principio della perpetuità delle concessioni degli spazi cimiteriali antecedenti il 2010. Nel decreto viene delineato il principio della gradualità, gradualmente si va a delineare la progressiva decadenza delle concessioni e dare la possibilità di avere maggiori spazi nei cimiteri. Si vanno anche a integrare le norme che nel 2010 erano previste sulla cremazione, può essere concessa anche con una richiesta scritta quando il defunto era in vita.



La normativa sui dipendenti pubblici stabilisce nuove misure sul provvedimento disciplinare andando ad identificare il pubblico impiego il privatistico in un unico procedimento, inserendo anche alcune normative in termini di contradditorio e possibilità di difesa per il dipendente. Si apre la possibilità di ricusare il commissario e agire sui conflitti di interesse. Le misure permetteranno di adeguarsi alle richieste del GRECO contro la corruzione. Contestualmente si sta affrontando la riorganizzazione di alcune sezioni della Polizia Civile, per snellire i controlli e superare funzioni che rischiano di creare dei cortocircuiti. Dalla scorsa settimana in territorio c'è una maggiore presenza sul territorio dei tre corpi delle forze dell'ordine. Sono stati assunti, riferisce, 13 nuovi agenti di Polizia Civile, 13 in Gendarmeria e anche nuove Guardie di Rocca. L'operazione di reclutamento era partita a settembre 2021 e terminata ad aprile 2022, reclutando il personale che sta terminando la sua formazione all'interno dei corpi.









Il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi ricorda due eventi: l'inaugurazione del giardino intitolato a Clara Boscaglia venerdì 28 ottobre, mentre il 12 novembre ci sarà un convegno al Kursaal sui 50 anni di monetazione della Repubblica di San Marino. Un'operazione che fa parte del percorso di valorizzazione del Museo del Francobollo e della Moneta. Belluzzi sottolinea come la numismatica e la filatelia hanno contribuito alla storia del territorio.

"Si è conclusa una stagione di incontri bilaterali con ministri di educazione e cultura di diversi paesi" aggiunge, alle Nazioni Unite e all'UNECE. Sottoscritti numerosi accordi in materia di scambi culturali. Alcuni dei ministri hanno confermato la loro intenzione a venire in visita a San Marino per conoscere il nostro modello educativo e per gli scambi culturali.



In Congresso di Stato si è fatto il punto in materia di energia. Le linee guida sulla pubblica amministrazione sono state stabilite da Segreteria Interni e Segreteria Industria. In scuole e ospedali, dopo una accensione iniziale programmata, gli impianti di riscaldamento sono stati spenti per via del caldo dei giorni scorsi. Verrà emanata una circolare a tutti gli uffici pubblici per chiedere una maggiore attenzione ai consumi. Le linee guida riguarderanno gli impianti, l'illuminazione e il riscaldamento. Verrà indicato di mantenere una temperatura in ufficio di 19 gradi.



Belluzzi sottolinea che lo stato dovrà trattare il tema dei consumi energetici. "Credo che la nostra azienda – dichiara - non abbia gravato sui cittadini degli aumenti, in parte grazie ai contratti sottoscritti. Abbiamo contenuto i picchi, sappiamo che dobbiamo andare incontro ad aumenti. Lavoreremo affinché siano sostenibili e che abbiano cura delle fasce di reddito più deboli, ne va della sostenibilità economica del paese".



Spiega che il Congresso lavora anche affinché San Marino abbia delle sue produzioni, a livello sostenibile, di energia. "La crisi spesso nasconde delle opportunità" spiega, con l'energia sostenibile "c'è un costo da affrontare, ma ha anche un rapido ammortamento". "È il tempo delle valutazioni e delle scelte, -aggiunge - anche il nostro paese ci arriverà in tempi brevi".



Il Segretario Tonnini sottolinea che i dirigenti pubblici saranno chiamati a verificare l'attuazione delle linee guida negli uffici. Spiega e occorrerà strutturare una fase di monitoraggio in mano all'AASLP. "In scuole e ospedale sarà necessaria un'attenzione particolare, sarà necessario un equilibrio per gestire le esigenze di una parte di popolazione con un'attenzione più delicata".