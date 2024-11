Congresso di Libera, Matteo Ciacci: "Lascio il partito in buone mani"

“Lascio la guida del partito in buone mani”: lo ha dichiarato il segretario uscente di Libera Matteo Ciacci nella relazione introduttiva del congresso apertosi ieri sera al Teatro Titano. Questione morale, emergenza casa, sanità, denatalità, autonomia energetica, i dossier principali su cui Ciacci ha posto l'attenzione.

Nei saluti di rito, da parte di tutte le forze politiche, ampia disponibilità alla collaborazione per il bene del paese ma anche qualche stoccata, da parte di Rf, con Katia Savoretti, per “aver ceduto al potere più forte” e dagli attuali alleati del Psd, con il segretario Luca Lazzari che ha lamentato qualche “ostilità” e “toni freddi” in questi primi mesi di legislatura.

Oggi in mattinata il via agli interventi degli iscritti. 180 i delegati che nel pomeriggio voteranno per l'elezione del nuovo segretario. Candidata unica Giulia Muratori, mentre Michele Muratori è stato designato come prossimo capogruppo consiliare.