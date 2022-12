CONGRESSO DI STATO Congresso di Stato: acconto dell'1,5% ai dipendi pubblici in attesa del rinnovo del contratto Canti annuncia l'adozione di una delibera per una collaborazione con la rete Slow Food

Il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici al centro della conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato. Il Segretario agli Interni Elena Tonnini ha sottolineato che le tante le tematiche da affrontare per la contrattazione, dall'adeguamento economico alla revisione strutturale retributiva e normativa, hanno allungato i tempi. La Segreteria punta a chiudere la partita con le Organizzazioni Sindacali entro giugno 2023. Firmato intanto, lo scorso 5 dicembre, un duplice accordo per il versamento di un acconto sulle retribuzioni dell'1,5% da calcolare a partire da gennaio 2022: l'acconto è da intendere rispetto agli adeguamenti che andranno meglio definiti durante il rinnovo del contratto.

La volontà è quella di andare incontro ai lavoratori del settore pubblico e ai salariati AASLP in un anno in cui, a causa della guerra, dell'aumento delle tariffe e con un'inflazione alle stelle, c'è stato un grave inasprirsi delle condizioni economiche. Tonnini ricorda che per i contratti del settore privato si è già arrivati al rinnovo contrattuale nel 2022: la trattativa per i dipendi pubblici è molto più articolata e questa misura è frutto della volontà del governo di andare incontro all'inflazione e dell'impegno a definire quanto prima il contratto.

Anche il Segretario Canti plaude all'accordo raggiunto “grazie al lavoro di squadra che porta a raggiungere traguardi ed obiettivi importanti". Il Segretario al Territorio annuncia l'adozione di una delibera per una collaborazione con Slow Food. Dopo la partecipazione a Terra Madre di Torino, sono stati stretti rapporti che permettono ora a San Marino di portare a valorizzare i prodotti tipici della sua tradizione eno-gastronomica negli eventi organizzati dalla rete italiana e internazionale di Slow Food.

Infine il punto sull'incontro avuto ieri, assieme al Segretario Lonfernini, con il ministro italiano della transizione energetica che è stato una importante momento per rilanciare la collaborazione futura tra Italia e San Marino in tema energetico.

