Congresso di Stato: al via da mercoledì la missione a Dubai.

Consueta conferenza stampa settimanale da parte del Congresso di Stato: a fare il punto il Segretario agli Esteri Luca Beccari e all'Industria Fabio Righi. Da Beccari un quadro degli incontri a latere dalla missione in Svezia all'Osce. Oltre alla firma di accordi bilaterali, il Segretario rimarca l'importanza dell'Eusair per le relazioni internazionali di San Marino: l'area adriatica e ionica condivide con il Titano relazioni e cultura. Beccari anticipa le visite ufficiali a San Marino di Montenero e Grecia. Per quel che riguarda gli incontri in seno all'Osce il Segretario agli Esteri sottolinea come emerga la necessità di dialogo e necessità di multilateralismo e risoluzione conflitto. San Marino continua a essere in prima linea nella difesa diritti umani, dello stato di diritto e delle libertà fondamentali.

Beccari anticipa anche la missione che partirà domani alla volta di Dubai: il 10 dicembre sarà la giornata di San Marino ad Expò e accanto al momento celebrativo si terranno anche incontri istituzioni mirati.

Dal Segretario Righi il punto sull'operatività della sua Segreteria: nonostante la pandemia in corso non ci siamo mai fermati – sottolinea. Al lavoro sulla norma sulla risoluzione sulle controversie e anche su attività lavorative legate al mondo social. Righi evidenzia che il 2022 sarà l'anno delle grandi riforme alle quali si affiancano questi provvedimenti che rendono più competitivo il paese: lavoriamo sempre in un'ottica di apertura verso l'esterno – segnala.

