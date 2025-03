Congresso di Stato: annunciato il "decreto bollette", costi ridotti per famiglie e aziende Verso il San Marino Song Contest: settimana di preparativi serrati per la finalissima dell'8 marzo.

Sarà un Consiglio, quello di marzo (ci sarà l'elezione dei prossimi Capitani Reggenti), che porterà auspicabilmente a smaltire l'arretrato, per ripartire da aprile con maggiore fluidità. Richiesto anche l'inserimento all'ordine del giorno di un comma specifico per un dibattito sull'Accordo di Associazione all'Ue. Uno tra i primi temi su cui si sofferma il Governo, con il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari che torna a ribadire il compimento del percorso nei tempi previsti dalla Commissione Ue.

Respinte al mittente le notizie infondate diffuse da alcuni organi di stampa, - rimarca l'Esecutivo - per cui sono stati attivati gli appositi “canali istituzionali per rimettere le questioni nell'alveo della verità”. L'auspicio del Congresso di Stato è che si arrivi a chiarire “chi divulga, anche dall'interno", notizie mendaci su inesistenti rapporti critici con l'Italia, “e va a creare tensioni a livello politico, che possono essere strumentalizzate”.

Il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori preannuncia poi il cosiddetto “decreto bollette”, per ridurre i costi di energia elettrica e gas introducendo una scontistica a favore di famiglie e aziende, e coprendo già il trimestre 1° gennaio – 31 marzo. Sicuramente tra i passaggi più attesi, richiesto da tempo soprattutto dall'Anis. Altro decreto annunciato, quello per la riorganizzazione dell'AASS, agendo sulla divisione gerarchica “per meglio definire le responsabilità dei singoli referenti” - spiega.

In tema decreti l'auspicio di Federico Pedini Amati è che venga ratificato in Aula quello reiterato nel tempo per la riqualificazione delle strutture alberghiere, norma per dare risposta una volta per tutte sul fronte della concessione bancaria a chi ha investito. Il Segretario di Stato al Turismo annuncia la presentazione del 5° bando della European Travel Commission sul turismo esperienziale legato al post-Covid, “65mila euro per la parte che ci riguarda su un totale di 400mila euro, la Repubblica – dice – sembra possa aggiudicarselo”.

Ma occhi puntati nell'immediato sul San Marino Song Contest: pochi giorni alla finale dell'8 Marzo. Una scommessa di peso per l'intero Paese. "Devo dire che sta avendo un impatto mediatico veramente importante, - sottolinea Pedini Amati - la RAI si è messa in campo veramente in maniera ammirevole, lasciatemelo dire. C'è un direttore artistico che è Massimo Bonelli di altissimo livello, c'è Denny Montesi che ha continuato a fare in questi mesi le selezioni con Media Evolution in maniera veramente eccellente. Insomma, come avrete capito c'è una squadra, che è anche la squadra oggi di RAI, oltre a RTV, che ha lavorato da tempo perché questo evento diventasse quello che mi auguro possa diventare anche in futuro.

Cioè, strutturato, interessante, perché no, percepito dagli artisti in maniera anche unica, perché questo è l'unico evento a cui possono partecipare artisti di tutto il mondo, tant'è che ci sono 40 Paesi, e giocarsela per l'Eurovision. Quindi io sono veramente molto contento e soprattutto, lasciatemelo dire, - conclude - sono contento di aver trovato una famiglia che avevo già a San Marino che si chiama RTV, una nuova famiglia che si chiama RAI e un nuovo amico che si chiama Roberto Sergio".

