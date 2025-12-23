CONFERENZA STAMPA Congresso di Stato, bilancio 2025 e agenda 2026: Europa, riforme e cantieri Dall'estensione dell'ITI, ad un maggior utilizzo pomeridiano dell'ospedale, fino al deposito della legge sulla pianificazione strategica territoriale: il Governo traccia le priorità per il prossimo anno

Congresso di Stato, bilancio 2025 e agenda 2026: Europa, riforme e cantieri.

Molti i punti toccati dai Segretari di Stato nell'ormai consueta conferenza stampa di fine anno del Congresso di Stato.

Luca Beccari (Affari Esteri)

Ha definito il 2025 un anno “complesso” e il primo di una legislatura piena, servito a mettere in ordine priorità e metodo di lavoro per i progetti di governo. Ha richiamato il contesto internazionale segnato dai conflitti (Ucraina e Gaza) e il ruolo di San Marino nei consessi multilaterali, indicando come passaggio di particolare rilievo il riconoscimento dello Stato di Palestina avvenuto a settembre in sede ONU su mandato unanime del Consiglio. Sul fronte europeo ha spiegato che l’Accordo di associazione non si è chiuso nel 2025 come previsto, ma le indicazioni della Commissione proiettano la firma e i primi effetti nei primi mesi del 2026. Ha descritto il 2026 come anno di trasformazione: accesso al mercato unico, adeguamento della PA e accompagnamento del Paese. Ha inoltre indicato la digitalizzazione come asse trasversale dell’agenda 2026, da intendersi come approccio “olistico” fatto di norme, investimenti, partnership e riorganizzazione dei servizi per migliorare processi per cittadini e imprese e attrarre investimenti.

Andrea Belluzzi (Affari Interni)

Ha parlato di un 2025 di “grande lavoro”, segnato dall’avvio della Commissione per le riforme istituzionali e da un percorso di riorganizzazione dell’amministrazione in vista dell’Accordo di associazione. Ha ricordato la relazione preparata con Beccari e le riforme già avviate: nuova direzione della Funzione Pubblica e istituzione dei dieci dipartimenti per distribuire competenze e impostare l’agenda di recepimento. Per il 2026 ha indicato come priorità la riforma della legge sugli appalti per recepire le direttive europee, collegandola anche ai processi di digitalizzazione e al “passaporto europeo” per le imprese. Tra i cantieri aperti nel 2025 ha citato cittadinanza (da chiudere nei primi mesi 2026) e dirigenza pubblica. Ha insistito sul metodo: processi complessi non possono più dipendere da una sola Segreteria, ma richiedono lavoro di squadra.

Marco Gatti (Finanze)

Ha sostenuto che il governo è stato “molto operativo”, richiamando le valutazioni degli organismi internazionali che indicano San Marino come Paese tornato “a investimento sicuro”. Ha attribuito il risultato a dossier su investimenti, controllo del debito, contenimento e qualità della spesa. Ha evidenziato il ritorno agli investimenti in infrastrutture e strutture pubbliche. Guardando al 2026, ha sottolineato l’impatto del mercato unico soprattutto su finanza e assicurazioni, settore che oggi è più “stretto” dalle regole: la sfida sarà allineare rapidamente norme e operatori agli standard UE per sfruttare l’opportunità, consolidando l’economia in chiave di diversificazione. Ha osservato che industria, servizi e turismo stanno crescendo in modo costante.

Teodoro Lonfernini (Istruzione e Cultura)

Ha descritto il 2025 come anno di studio e preparazione, con gruppi di lavoro incaricati di produrre materiali da tradurre in interventi legislativi attesi nei primi mesi del 2026 per innovare il sistema educativo e formativo, mantenendone l’eccellenza. Tra le misure annunciate ha indicato l’estensione dell’Istituto Tecnico da percorso biennale a ciclo completo, per evitare che gli studenti debbano completare gli studi all’estero, oltre a interventi sul Centro di Formazione Professionale e su altri ordini scolastici con fasi già esecutive. Ha citato anche una cronoprogrammazione sugli edifici pubblici. Ha ribadito che istruzione, sanità e sicurezza restano tra le principali priorità d’investimento. Sul fronte culturale ha annunciato un progetto di legge “innovativo” per aggiornare una normativa storica (1919) non più adeguata, valorizzando anche la cultura come volano economico. Ha promesso maggiore attenzione alle politiche giovanili dall’inizio del 2026.

Mariella Mularoni (Sanità)

Ha inquadrato il 2025 come anno di riforme e cambiamenti, richiamando come cornice il Piano sanitario e sociosanitario approvato e valido come indirizzo strategico fino al 2027. Ha elencato le priorità: rafforzamento della medicina territoriale, prevenzione e screening, mantenendo l’universalità del sistema e rispondendo alle nuove esigenze dei cittadini. Ha evidenziato la necessità di una nuova struttura ospedaliera e interventi di riqualificazione legati alla vetustà degli impianti: ampliamento RSA La Fiorina, riqualificazione dell’area onco-ematologica, trasferimento della farmacia, ampliamenti per donatori e una nuova area dedicata a lungodegenza e hospice. Ha rivendicato l’adozione nel 2025 di un nuovo atto organizzativo dell’ISS (atteso da anni) e il rinnovo dei vertici con un nuovo direttore generale, direttore delle attività sanitarie e direttore amministrativo. Ha indicato come obiettivo la riduzione delle liste d’attesa tramite migliore utilizzo delle fasce pomeridiane e aperture aggiuntive (anche sabato), con sacrifici richiesti al personale. Ha citato progetti su fragilità e assistenza domiciliare integrata, telemedicina e dimissioni protette; in fase conclusiva il “Dopo di noi” con avvio previsto a inizio gennaio in strutture già allestite per circa sei persone. Ha detto che è in valutazione un progetto non più rinviabile sulla libera professione, da portare in Consiglio nei prossimi mesi, per aumentare attrattività e sostenibilità. Ha chiuso con un pensiero a professionisti, malati, famiglie, donne vittime di soprusi, diritti civili e pace.

Matteo Ciacci (Territorio)

Ha rivendicato un governo operativo che sta attuando il programma “a suon di provvedimenti”. Sul territorio e infrastrutture ha ricordato che cantieri annunciati un anno prima sono partiti (citando Baldasserona e Palazzo Begni, oltre a prolungamento della ferrovia e polo della sicurezza). Ha detto che, oltre alle grandi opere, c’è attenzione alle “piccole opere” legate ai Castelli, e che sono aumentati appalti e risorse per manutenzione ordinaria e straordinaria. Sul tema casa ha citato dati “incoraggianti”: aumento dei mutui prima casa e delle richieste di ristrutturazione grazie agli interventi normativi. Ha annunciato il deposito della legge sulla pianificazione strategica territoriale per superare il PRG del 1992, introducendo una visione basata su piani tematici (verde, infrastrutture, attività produttive, servizi) e includendo esigenze sociali come invecchiamento, crescita degli universitari e tema abitativo.

Alessandro Bevitori (Lavoro)

Ha definito il 2025 un anno “impegnativo” e di cambio di passo dopo la fase iniziale della legislatura. Ha citato dossier su approvvigionamento idrico, rete funiaria, interventi legati alla sottostazione (riduzione emissioni e interramento cavi a Cailungo) e ha indicato come asse strategico l’autonomia energetica, ritenuta decisiva per ridurre i costi in bolletta e rendere San Marino più attrattiva. Ha parlato di interesse di grandi gruppi internazionali e del legame tra transizione ecologica e opportunità economiche. Ha richiamato la riorganizzazione della raccolta rifiuti con la Segreteria Territorio e l’avvio, a inizio 2026, della riorganizzazione del trasporto pubblico con trasporto a chiamata e relativa campagna di comunicazione. Ha chiuso con i dati occupazionali: disoccupazione ai minimi storici.

Rossano Fabbri (Industria e Sport)

Ha ricordato che la prima fase di governo è stata dedicata a valutare decreti e progetti ereditati, scegliendo cosa portare avanti. Ha descritto la propria Segreteria come gravata da molte deleghe (industria, artigianato, commercio, telecomunicazioni, ricerca tecnologica, sport) e ha rivendicato risultati frutto di lavoro con il dipartimento e in sinergia con altre Segreterie. Ha citato il dossier “antenne” come esempio di iter lungo e ha auspicato regole più snelle per piani strategici. Ha richiamato il lavoro su San Marino RTV, con l’obiettivo di metterla in sicurezza e completare la convenzione in scadenza, guardando al rinnovo con l’Italia. Ha detto di aver lavorato con Gatti anche sul posizionamento esterno di San Marino e sulla diffusione dei suoi dati. Sullo sport ha rivendicato interventi per accrescerne il valore sociale e anche sanitario. Ha osservato che finché San Marino resta “Paese terzo” è costretta a rincorrere norme (citando anche dossier come EUDR), mentre accordi quadro consentirebbero di partecipare alle decisioni. Ha riconosciuto criticità: un rollover che pesa per 25 milioni sul bilancio e che ha rallentato alcuni progetti, oltre alla necessità di rivedere le regole dei lavori consiliari per renderli più fluidi.

Stefano Canti (Giustizia)

Ha definito il 2025 difficile e impegnativo, primo anno pieno di governo. Per la giustizia ha rivendicato “passi in avanti” e ha ricordato l’approvazione della legge sulla ragionevole durata del processo e l’equa riparazione, modifiche al codice penale e una riforma costituzionale per consentire la riconferma dell’attuale dirigente Canzio, ritenuta necessaria per completare il lavoro interno al Tribunale. Sulla delega famiglia ha spiegato che nel 2025 è stato avviato un approfondimento sulla legge di settore per valutarne punti di forza e criticità e riformarla, con focus su incentivi a sostegno di famiglia e genitorialità. Ha collegato il tema alla demografia: nel 2024 si sono registrate 144 nascite (dato definito il peggiore), mentre nel 2025 il trend è in miglioramento con circa 15 nascite in più rispetto al totale 2024. Ha legato natalità, mercato del lavoro e sostenibilità del sistema pensionistico, indicando la necessità di interventi anche sul pensionistico complementare insieme ai colleghi competenti.

Federico Pedini Amati (Turismo e Informazione)

Ha rivendicato la crescita del turismo e ha indicato l’obiettivo di superare anche nel 2025 i due milioni di visitatori, con ricadute su circa 600 attività del commercio e sulle entrate da monofase. Ha ricordato la partecipazione al secondo Expo in Giappone, con 3,8 milioni di visitatori e un padiglione “piccolo” come San Marino. Ha richiamato il lavoro di risanamento di San Marino RTV, parlando di un bilancio ereditato in negativo e di un rilancio di palinsesto e tecnologia, anche con supporto italiano. Ha segnalato pratiche ancora aperte, citando un finanziamento dell’Arabia Saudita a tasso agevolato che richiederà una legge di spesa e una decisione politica, sostenendo che il Paese deve scegliere se proseguire su nuovi investimenti turistici e sviluppo o “rimanere al palo”. Ha aggiunto che i bilanci non si sistemano solo con tagli, ma anche creando nuovo imponibile, non soltanto nel settore finanziario ma anche attraverso le imprese.

Alla richiesta del giornalista Luca Salvatori di indicare un risultato del 2025 e il principale obiettivo 2026, Mariella Mularoni ha evidenziato l’intensità del lavoro svolto e l’elevato numero di provvedimenti discussi e approvati. Per il 2026 ha indicato come centrale la firma imminente dell’Accordo di associazione con l’UE e i benefici attesi anche in sanità: possibilità di accesso alle cure all’estero senza assicurazioni e con riconoscimento di parità di trattamento, ma anche la necessità di rivedere normativa e tariffari per garantire reciprocità verso chi si cura a San Marino. Ha aggiunto che l’accordo potrebbe aumentare l’attrattività anche sul fronte previdenziale, favorendo il riconoscimento di anni di servizio maturati all’estero, oggi un limite per il reclutamento di professionisti sanitari.

