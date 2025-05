Congresso di Stato: definita, con le nomine di Stefano Bertolini e Manuel Canti, la nuova governance ISS Indicato il nome di Milena Gasperoni, per guidare la Funzione Pubblica. Nel corso della riunione del Governo anche l'ok a delibere sull'emissione di titoli da collocare sul mercato interno

Seduta-fiume del Congresso, essendo slittata a venerdì per impegni istituzionali; mentre quella della prossima settimana, a meno di urgenze, presumibilmente non si terrà. Da qui una lunga teoria di dossier da discutere; in primis nomine di peso. Completato il nuovo Comitato Esecutivo ISS; dopo l'ufficializzazione – nella precedente riunione - di Claudio Vagnini alla Direzione Generale. Tutto come da pronostico anche per le altre due caselle: i 5 anni di incarico, come Direttore Sanitario, per Stefano Bertolini. Decorrenza dal 9 giugno pure per Manuel Canti: nominato oggi Direttore Amministrativo dell'Istituto Sicurezza Sociale. Lascerà la dirigenza della Funzione Pubblica. A chiudere il cerchio, dunque, in questo Congresso di Stato, anche l'indicazione di chi ricoprirà questa funzione apicale. Il nome è quello di Milena Gasperoni. In caso di accettazione dovrà presumibilmente dimettersi – vista la riferita incompatibilità - da membro del Consiglio. Subentrerebbe in questo caso Donatella Merlini: prima fra i non eletti del PSD. Fra le tante delibere approvate, due in ambito finanziario: quelle per le emissioni di titoli del debito pubblico da collocare sul mercato interno previste dalla Legge di Bilancio. Nei prossimi giorni il relativo decreto. Valore complessivo 55 milioni di euro; equamente divisi fra titoli a scadenza 5 e 10 anni. Per i primi, al termine di ogni anno, saranno pagati non solo interessi al 2,15%, ma anche un 20% del capitale. E ciò per evitare il rollover, abbattendo così il debito nominale. Stesso principio per quelli decennali (in tal caso la restituzione graduale del capitale è a partire dal terzo anno); per i quali è previsto un interesse del 2,45%. I fondi che deriveranno da queste emissioni saranno utilizzati, come previsto, per ritirare 55 milioni di titolo irredimibile.

