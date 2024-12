Congresso di Stato: "Dopo i primi cinque mesi di lavoro, ci dedicheremo al Programma di Governo"

2025 anno di sfide per San Marino, a partire dall'avvicinamento all'Europa. A cinque mesi dall'entrata in carica, il Governo fa il punto su attività e obiettivi da raggiungere. Mesi "di grande lavoro - afferma il segretario agli Esteri, Luca Beccari - che ci permetteranno di partire da gennaio con un'attività dedicata ai contenuti del Programma di Governo; un programma ambizioso". Dopo le notizie di tensioni in Congresso, l'esecutivo assicura un “buon clima” al suo interno.

Capitolo centrale: la politica estera. Dal segretario Beccari un riferimento alla “neutralità attiva” del Titano e all'apporto negli organismi multilaterali. Sullo fondo l'Accordo di associazione: obiettivo è adottarlo nel 2025. "Oggi la 'palla' - spiega Beccari - è passata dalla Commissione, che ha concluso il suo lavoro negoziale, al Consiglio che è l'organo politico di governo dell'Unione europea: deve licenziare il testo e rimandarlo alla Commissione per la firma. Dopodiché, ci sarà la ratifica che coinvolgerà il Parlamento europeo e, ovviamente, quelli di San Marino e Andorra. In questo momento sono in corso due discussioni. La prima sulla natura dell'accordo, cioè se la competenza sarà esclusiva o mista: quindi se la ratifica richiederà quella di tutti i Paesi europei o solo del Parlamento europeo. La seconda è di tipo giuridico, su alcuni aspetti dell'accordo".

Dopo l'approvazione del Bilancio, si guarda ai conti pubblici. L'attenzione, spiega il segretario alle Finanze, Marco Gatti, è al contenimento della spesa, facendo crescere un'economia solida. Sullo sfondo l'attesa riforma Igr da attuare nel 2025. Poi si passerà all'Iva. Il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, difende la scelta di aumentare i dipartimenti: strutture di riferimento per le Segreterie. Già al lavoro, anticipa, per le riforme istituzionali e per rinnovare la pubblica amministrazione in ottica europea.

Riflettori sulla giustizia, con il segretario Stefano Canti. Tra le novità: l'intervento normativo che potrebbe consentire un rinnovo del mandato per il dirigente del Tribunale, Canzio. Poi misure come la ragionevole durata del processo e l'equa riparazione, insieme a un nuovo diritto di famiglia. Emergenza casa all'attenzione della Segreteria al Territorio. Matteo Ciacci annuncia un pdl con misure come edilizia sovvenzionata, canoni d'affitto calmierati, ristrutturazioni.

Dopo il piano triennale del turismo, il segretario Federico Pedini Amati torna su bisogno di nuove infrastrutture, rinnovo dell'offerta turistica, trenino biancazzurro, opportunità di Expo Osaka. Dal segretario un riferimento al rilancio di Rtv, con l'arrivo del nuovo dg, Roberto Sergio. Dal segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, il punto sui passi avanti fatti, a partire dall'Atto organizzativo Iss. “Necessario migliorare i servizi”, afferma Mularoni che guarda al Piano sanitario e socio-sanitario.

Riorganizzazione della scuola – alla luce del calo delle nascite - sul tavolo della Segreteria all'Istruzione, ricorda Teodoro Lonfernini, con la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc. E per la cultura: il 2025 sarà l'anno Unesco “Educazione per la pace”. Sull'occupazione si sofferma il segretario Alessandro Bevitori che punta a mantenere gli attuali dati favorevoli. Assicura confronto per i rinnovi dei contratti collettivi e, in merito alle delega Aass, garantisce impegno per la transizione ecologica. Rossano Fabbri, segretario Industria e Commercio, è al lavoro sulle normative per il rilascio delle licenze, così come sulla tutela dei consumatori e sulle telecomunicazioni. Soddisfazione, infine, per i successi sportivi sammarinesi: le normative del settore, spiega, dovranno essere integrate.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (segretario di Stato Affari Esteri)