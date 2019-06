Congresso di Stato: emesso bando di selezione per il nuovo Dirigente della Scuola Media Inferiore

In Congresso di Stato via libera all'emissione del bando pubblico di selezione per la posizione di nuovo Dirigente dell'Unità Organizzativa Scuola Media Inferiore. Incarico della durata di tre anni. Nel frattempo disposta la proroga dell'attuale dirigente scolastico, Ezio Righi - in scadenza il 30 giugno - fino al 15 settembre 2019 per garantire il regolare e puntuale espletamento dell'attività della scuola media inferiore durante il periodo estivo. Dopodiché Righi andrà in pensione.

Autorizzata inoltre dal Governo la spesa di 65.000 euro per il contributo sui finanziamenti e sgravi contributivi alle imprese finalizzate alla Ricerca.

Adottato infine il Decreto Delegato sul “Regolamento per l'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per causa “di riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa”.