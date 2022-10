RISPARMIO ENERGETICO Congresso di Stato: "Fissate le linee guida per gli uffici pubblici. Ai dirigenti il compito di vigilare" Il punto sul tema energia: presto il piano di contenimento dei consumi per l'intera cittadinanza

Impianti, apparati, gestione dell'illuminazione, riscaldamento: si parte dalla Pa. Sul tavolo dell'ultimo Congresso di Stato, la delibera portata dalla Segreteria di Stato per i rapporti con l'AASS che fissa, in collaborazione con Interni e Territorio, le direttive per contenere i consumi energetici nel settore pubblico. In una circolare, che sarà emanata a stretto giro, le nuove linee guida per tutti gli uffici. 19 gradi la temperatura massima da mantenere negli ambienti, ad eccezione delle strutture come scuole ed ospedale per cui saranno necessari un'attenzione particolare ed un maggior equilibrio tra le esigenze di risparmio e i bisogni della popolazione.

Ai dirigenti pubblici il compito di vigilare sull'attuazione delle linee guida. E contestualmente – conferma il Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini – occorrerà aprire una fase di monitoraggio sull'effettivo contenimento dei costi. Si tratta di un primo passo: l'Azienda dei Servizi sta infatti elaborando un piano di contenimento dei consumi per l'intera cittadinanza.

Ad incidere sono e saranno i comportamenti collettivi – ricorda il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi. Fermo restando l'intervento dello Stato in aiuto ai redditi più bassi. In prospettiva invece – sottolinea – il tema dell'approvvigionamento attraverso nostre soluzioni che consentano di produrre energia in maniera sostenibile. Allo studio intanto l'investimento in fotovoltaico nelle scuole.

Nel video le interviste ad Elena Tonnini, Segretario di Stato per gli Affari Interni e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: