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Congresso di Stato: focus sui rincari causa crisi internazionale

Il Governo esaminerà nelle prossime riunioni un quadro di possibili immobili da acquistare con diritto di prelazione dello Stato, compresa la nuova sede di RTV

7 apr 2026
Congresso di Stato: focus sui rincari causa crisi internazionale

Archiviato il week-end pasquale, la politica torna al lavoro a pieno ritmo. Prima seduta del Congresso di Stato presieduta dai nuovi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva.

Sul tavolo, oltre ad alcune delibere, l'elaborazione di un quadro di possibili immobili da acquistare con diritto di prelazione dello Stato, da esaminare nelle prossime riunioni. Ambito in cui rientra anche il cambio di sede di San Marino RTV.

Uno sguardo, poi, alla situazione di crisi internazionale: il Governo esprime preoccupazione per l'aumento dei costi dell'energia, carburanti e materie prime in generale, con effetti pesanti anche sul settore turistico. Fissato per oggi il confronto con i tour operator e le associazioni di categoria coinvolte. In vista del prossimo Consiglio Grande e Generale, che si terrà al Kursaal, effettuata, infine, una ricognizione delle norme da portare in prima lettura.




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