CRISI MEDIORIENTALE Congresso di Stato: focus sui sammarinesi nell'area di guerra e ricadute sui costi energetici in territorio Beccari: "Al lavoro per rientri in sicurezza". Impennata dei prezzi e riflessi sul Titano: Bevitori ribadisce l'obiettivo dell'autonomia energetica

Sono 33-35 i cittadini sammarinesi che si trovano attualmente nell'area del Golfo, residenti o in vacanza, e che hanno chiesto assistenza al Dipartimento Affari Esteri; 6-7 quelli in Paesi non direttamente interessati dalle operazioni militari ma impossibilitati, per il rientro, a fare scalo in hub chiusi al traffico aereo. A rischio al momento anche gli spostamenti via terra e via mare.

Il punto dal Segretario di stato per gli Affari esteri, Luca Beccari che indica due profili di collaborazione attivi: l'uno con la Farnesina all'interno del sistema 'Viaggiare Sicuri' con l'invito agli interessati a registrarsi; l'altro con le autorità dei Paesi coinvolti, a partire dal colloquio già avuto “con la controparte diplomatica emiratina ponendo il prioritario interesse ad un rapido rimpatrio dei concittadini e ottenendo forti rassicurazioni sulle progressive garanzie di sicurezza”. Beccari ha notificato anche ad Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Oman e Qatar la vicinanza e la solidarietà della Repubblica per le aggressioni militari subite, così come Cipro, paese amico della regione europea.

"Al momento abbiamo notizie positive, - fa sapere Beccari - stanno tutti bene, ovviamente gli spazi aerei sono chiusi quindi non sarà una cosa immediata, però crediamo anche che i rientri debbano essere organizzati laddove ci sono le condizioni di sicurezza, e adesso corridoi sicuri non ce ne sono. Abbiamo 30 persone, l'Italia ne ha quasi 40 mila persone solo negli Emirati tra turisti, quindi tutti i Paesi sono in questo momento un po' alla finestra e devono purtroppo attendere che vi siano queste condizioni di base".

Situazione che genera inevitabilmente instabilità dei mercati e un'impennata dei costi energetici, gas e fossile. Ricadute anche su San Marino. “Avanti allora – dice il Segretario di Stato al Lavoro e i Rapporti con l'AASS, Alessandro Bevitori - con i progetti di maggiore efficientamento interno ed investimenti fuori territorio”. "La nostra azienda, AASS, sta tenendo monitorata la situazione, purtroppo - conferma Bevitori - gli incrementi ricadranno certamente anche sulla Repubblica di San Marino perché noi come AASS siamo sui mercati. E' chiaro che questo ci deve dare solamente un ulteriore sprono, un'ulteriore spinta per arrivare a quella che è la nostra autonomia energetica, quindi è un obiettivo che possiamo raggiungere, che possiamo quantomeno incrementare in maniera significativa. Lavoreremo ancora con maggiore determinazione per questo obiettivo" - conclude.

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri e Alessandro Bevitori, Segretario di Stato Lavoro e Rapporti con AASS.



