Congresso di Stato: forti richiami al successo del San Marino Song Contest

Ottimo ritorno di immagine, qualità del prodotto, numeri altisonanti. “San Marino Song Contest, un impatto mediatico senza precedenti”, così Federico Pedini Amati. Dopo aver relazionato in Congresso di Stato, non manca di ringraziare pubblicamente Rtv, i dipendenti della Segreteria di Stato, il team Rai, la Direzione Artistica e la Regia, Media Evolution e quanti a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento, ma soprattutto – evidenzia il Segretario di Stato al Turismo - il Direttore Generale Roberto Sergio per il suo apporto fondamentale per "questo primo vero banco di prova". "Ha funzionato tutto veramente molto bene, - afferma Pedini Amati - quindi io ringrazio su tutti Roberto Sergio che ci ha davvero, l'ho visto sul campo, messo l'anima. Da qui in avanti il percorso è comune, affiatato, devo dire che abbiamo una congiuntura di intenti veramente importante". Il Segretario rinnova il suo "in bocca al lupo" al vincitore SMSC, Gabry Ponte per l'Eurovision di Basilea: "Noi non andiamo mai per perdere - dice - ce la vogliamo giocare anche questa volta".

Guarda al decreto “Beverage”, il Segretario di Stato alle Finanze, oggi riemesso in ragione di una azione combinata sia a freno delle dinamiche distorsive con politiche mirate, sia a salvaguardia degli operatori virtuosi. Marco Gatti preannuncia inoltre la staff visit FMI nella seconda settimana di aprile, preliminare alla missione Article IV, “importante – ricorda – per tracciare la strada e arrivare preparati a settembre, in un quadro di economia e bilancio che si confermano stabili”.

Esprime soddisfazione poi il Segretario di Stato agli Interni per la visita sul Titano dell'Onorevole Stefania Craxi e per la sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla cooperazione fra le Commissioni Esteri d'Italia e San Marino. “Segno tangibile dell'intensificazione dei rapporti – scandisce Andrea Belluzzi, insieme all'attivazione concreta della collaborazione con i Ministri italiani alla Pa, Paolo Zangrillo e dell'Interno Matteo Piantedosi, incontrati di recente, attraverso nuovi progetti comuni al centro di tavoli specifici. Mette, infine, l'accento sui lavori sempre più intensi di Commissioni e Consiglio il responsabile degli Interni: di qui la necessità sempre più impellente di una riforma del regolamento consiliare. “Ci renderemo anche questa volta proattivi per soluzioni non più rinviabili che diano al contempo dignità al ruolo di Consigliere, nel pubblico e nel privato, ed efficacia e sviluppo all'attività del nostro Parlamento”.

Sul tavolo del Governo anche la delibera di revisione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico: pochi accorgimenti rispetto allo scorso anno, ma funzionali alla comprovata valenza del provvedimento. "Abbiamo visto che gli operatori del settore hanno gradito e gradiscono questo tipo di ulteriore aggiunta di occupazione in suolo pubblico, - osserva Pedini Amati - oltre alla parte prevista dal piano particolarizzato. Io e il collega al Territorio, Matteo Ciacci abbiamo ragionato e ragioneremo ancora sul regolamento. Lo abbiamo messo a posto in alcune parti in questo momento, abbiamo aumentato anche le tariffe, continueremo a verificare, diciamo così, che non ci siano storture, ma dovevamo dare una risposta immediata perché la Pasqua è vicinissima e quindi è uno di quei settori legati al turismo che necessitano, dal mio punto di vista, di questa ulteriore fruizione, soprattutto da parte del visitatore. Nel periodo estivo si sta molto bene all'esterno, perché non aggiungere un tavolino in più? Se ci sono delle storture - conclude - ovviamente interverremo in tempo reale".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.