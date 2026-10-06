Congresso di Stato, Giochi del Titano: "Massima attenzione. In arrivo audit su sistema controlli" "Confidiamo nella magistratura e ponderiamo ogni considerazione allo stato delle cose. L'attenzione è massima"

Non si poteva non partire dalla vicenda Giochi del Titano, che ha dominato le cronache di questi giorni: tutto si è originato da un'indagine della guardia di finanza con al centro una presunta attività di riciclaggio, che vedrebbe coinvolta l'azienda di proprietà pubblica. Nella conferenza stampa del Congresso di Stato, il segretario agli Esteri Luca Beccari sottolinea: “Respingiamo qualsiasi tipo di responsabilità come governo: lo Stato non ha mai fatto ingerenze nella governance della Giochi del Titano. Confidiamo nella magistratura e ponderiamo ogni considerazione allo stato delle cose. L'attenzione è massima, anche per una questione di immagine e la lente è puntata sui controlli”.

"Giochi del Titano, ci tengo a precisarlo - commenta Beccari - in più di due decenni di attività non è mai stato al centro di particolari problematiche. Ovviamente, però, a fronte di un caso come questo, è nostro dovere appurare che non vi siano falle nei sistemi di controllo, di monitoraggio, di sicurezza in generale. E' nostra intenzione promuovere un'audit approfondito del sistema di controlli di tutta la società".

Un accenno anche all'Accordo di associazione con l'Ue, la cui firma è prevista per il 19 ottobre: “Speriamo che novembre sia il mese della ratifica per San Marino – fa sapere Beccari -, cosicché l’entrata in vigore possa essere prevista per le prime settimane del 2027”.

C'è poi il dossier monopattini elettrici, al centro di dilemmi per mesi dopo l'introduzione, in Italia, dell'obbligo di targa e assicurazione. Il segretario agli Interni Andrea Belluzzi comunica le novità introdotte a San Marino, con il licenziamento di un decreto delegato di riforma parziale del codice della strada, derivante da un tavolo congiunto sulla sicurezza con la Segreteria Trasporti: i monopattini elettrici sul Titano non avranno l'obbligo di targa, ma solo di luci e di casco per il conducente. Ciò significa che i possessori di questo veicolo residenti a San Marino, di fatto, non potranno utilizzarlo in Italia. Obbligo di luci e casco anche per le biciclette. Si aggiunge il divieto di procedere in file parallele: solo in fila indiana. Verrà poi introdotto in via sperimentale un nuovo cartello stradale che impone l'obbligo di sorpassare le due ruote elettriche o a pedali ad almeno un metro e mezzo di distanza.

Interviene infine il segretario al Territorio Matteo Ciacci sul fronte studentato. Il lavoro – spiega - si muove su due livelli: da una parte una risposta immediata, con il coinvolgimento delle strutture ricettive disponibili ad accogliere studenti; dall’altra una soluzione più strutturale, attraverso la riqualificazione di immobili esistenti. In questo quadro sono in corso interlocuzioni con l’ex Excelsior: ne uscirebbero 24 camere per studenti. Il segretario sottolinea inoltre l’importanza dell’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali per il personale docente, con nuove tutele per i precari dopo tre anni di servizio.





Nel video l'intervista a Luca Beccari, segretario agli Esteri

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