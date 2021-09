Congresso di Stato: green pass, pandemia e referendum sull'aborto al centro dei lavori

Green pass, sanità e referendum alcune delle questioni al centro del Congresso di Stato questa mattina. Sul fronte Covid, sul tavolo del Governo un aggiornamento in merito alla strategia che si sta seguendo per la "certificazione verde", insieme agli Esteri e alla Sanità. Poi un focus sull'andamento della pandemia in Repubblica: al momento, spiegano dal Congresso, si prosegue con le misure in vigore, ma l'attenzione resta alta. Oltre a una serie di delibere, i Segretari di Stato hanno affrontato il tema del referendum sull'aborto. Oltre alle procedure organizzative, il confronto si è svolto anche nel merito del quesito, con riflessioni sul piano politico e sociale.

