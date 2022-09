Congresso di Stato: i Segretari Beccari e Canti fanno il punto sugli impegni internazionali del Titano

Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato che si apre sul report del Segretario agli Esteri Luca Beccari dopo la sua partecipazione alla 77^ assemblea generale della Nazioni Unite a New York. Clima particolare – sottolinea Beccari – in presenza dopo le ultime due edizioni e a causa degli effetti delle tensioni in Ucraina. In apertura, ricorda Beccari, un summit sull'educazione che ha coinvolto anche i capi di stato, al quale ha partecipato anche la Reggenza. San Marino ha ribadito condannato l'aggressione in territorio ucraino e esortato al ritorno al dialogo e al confronto attraverso la ricerca di posizioni concrete. Beccari si è poi soffermato sugli incontri bilaterali durante la visita a partire da quello con il Segretario Generale della Nazioni Unite che ha sottolineato la grande ammirazione per l'accoglienza dimostrata da San Marino e dai suoi cittadini. Importante anche l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti sottoscritto con l'Ungheria che fa da apripista alla nuova cornice di stipula dei contratti adottata dagli stati membri dell'Ue. In ogni incontro, sottolinea Beccari, è stato rimarcato il sostegno al Titano nel suo percorso di integrazione con l'Unione: il 10 ottobre – anticipa – un nuovo round negoziale a Bruxelles.

E di tematiche internazionali parla anche il Segretario al territorio Canti nella sua presentazione dell'83^ conferenza Unece che si terrà proprio a San Marino dal 3 al 7 ottobre. Presenti 56 paesi aderenti con tre eventi di particolare importanza. Verrà sottoscritta una dichiarazione sui principi dell'architettura sostenibile con Lord Norman Foster. Ci sarà poi un Forum dei Major con la proposta di renderlo di carattere internazionale. Sul Titano arriverà inoltre Jean Todt, delegato Onu per sicurezza stradale, e incontrerà tutti ragazzi delle scuole medie.

In chiusura di conferenza si è tornati sui temi dell'accoglienza e del volontariato: si sono uniti ai Segretari di Stato anche il presidente dell'associazione For The Children e la dottoressa Chiara Giovannini. Beccari, nell'introdurli ha ricordato la recente approvazione di un quadro normativo per i corpi civili di pace che consentirà il progetto in Malawi della dottoressa Giovannini che, a fianco dell'associazione, potrà sviluppare un reparto di cure pediatriche per la gestione del post nascita.