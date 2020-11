Congresso di Stato: in arrivo correttivi anticovid, preoccupa l'aumento delle terapie intensive

Il lavoro del Congresso si è sviluppato su tre temi: Bilancio, Finanziamento, e la visita del Sottosegretario Scalfarotto. "Ci sono i dossier aperti con Italia, come la parte del finanziamento, l'approvvigionamento energetico e il tema delle frequenze", ricorda il segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini.





Sul bilancio si lavora alla presentazione in prima lettura. Manovra che sarà portata all'attenzione di tutte le parti sociali, subito dopo il confronto tra le Segreterie di venerdì prossimo. In corso la riunione Governo e Direzione sanitaria sulle misure restrittive legate al Covid: Lonfernini anticipa misure che "tendono a proteggere il nostro Ospedale di Stato". Bisogno di adottare un provvedimento correttivo di alcuni aspetti di tutela delle persone e di chi è deve essere assistito. "Dovremo lavorare sulle attività di ristorazione e bar - anticipa - con la riduzione delle presenze in quelle attività; ipotizzando un passaggio da 6 a 4 persone per tavolo, ulteriore distanziamento tra i tavoli e intervento sul tempo di permanenza.

Il Governo anticipa chiusure legate alle attività sportive singole, per quanto riguarda ambienti degli spogliatoi. Si parla di intervenire sui trasporti, per quello che riguarda ingresso e uscita delle scuole. Ribadendo l'utilizzo della mascherina ovunque, interno ed esterno. "Preoccupa l'aumento dei casi in terapia intensiva" - aggiunge Federico Pedini Amati - confermando che in questo momento 9 letti sono occupati da malati Covid e altri 3, separati, da altre patologie, ma sempre in Intensiva. "Non stiamo bloccando un Paese, ma limitando le attività commerciali finora aperte. chiedendo ulteriore sforzo ai cittadini sammarinesi, che si sono finora mostrati molto ligi". Sugli eventi il segretario al Turismo conferma: "Tutti bloccati tranne allestimento Natale delle Meraviglie, perché già molto ridimensionato. Abbiamo una fase di monitoraggio da qui al 5 dicembre. Svolgendosi all'aperto i rischi sono minori".





Il Segretario Industria Fabio Righi: non c'è volontà di chiusura delle attività economiche, solo una maggiore attenzione agli accorgimenti che possano prevenire il contagio. "Situazione in evoluzione, dunque misure prese allo stato attuale". Chiedendo massima attenzione ai singoli cittadini nell'evitare il più possibile rischi nei contatti famigliari.