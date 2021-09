Congresso di Stato: l'Esecutivo si prepara in vista della missione del Fondo Monetario

Nel corso dei lavori, oltre al consueto punto, visto il periodo – su sanità e green pass -, un confronto sulle tematiche che verranno affrontate nella nuova sessione del Consiglio Grande e Generale, ormai alle porte. Nuova seduta del Congresso di Stato, questa mattina. All'attenzione dell'Esecutivo, in particolare, l'ormai imminente missione in Repubblica del Fondo Monetario Internazionale, calendarizzata dal 13 al 24 settembre. Il confronto con gli esperti dell'organismo internazionale, nella prima settimana, avverrà da remoto. Successivamente, invece, è previsto che i rappresentanti dell'FMI si rechino sul Titano; salvo altre disposizioni dovute all'evoluzione della pandemia. Approvata, in mattinata, una delibera relativa alla partecipazione di San Marino. La delegazione sarà composta dalle Segreterie di Stato agli Esteri, alle Finanze e all'Industria. Ma nel corso dei lavori è previsto anche il contributo delle altre Segreterie, a seconda dei temi trattati.

