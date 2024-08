Quasi sei ore di riunione martedì, per il Congresso di Stato, nella seconda seduta del mese di Agosto. Via libera ad una serie di delibere, in un clima che viene definito collaborativo e cordiale. Dai membri di Governo condivisa la volontà di attuare l'azione dell'Esecutivo, con un cambio di passo all'insegna dello spirito di collegialità che deve prevalere su metodologie individualistiche.