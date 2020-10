Congresso di Stato: "Obiettivo è convivere con il virus, collaboriamo tutti per evitare restrizioni"

Nel video, l'intervista al Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini

Il Congresso di Stato incontra i giornalisti e traccia il percorso da seguire per i prossimi mesi, vista la pandemia. Obiettivo: convivere con il virus. E lancia un appello ai cittadini, invitando tutti alla collaborazione e al rispetto delle regole, così da evitare nuove restrizioni. Al momento, infatti, è escluso un nuovo decreto.





Ma allo stesso tempo, il Congresso monitora la situazione a livello sanitario e lavora a una serie di iniziative. A partire dalla legge sullo smart working, su cui sarà chiesta la procedura d'urgenza. Scongiurata una limitazione delle attività delle imprese. "Avremo un approccio oggettivo ai dati - afferma l'esecutivo - tenendo conto dei contagi ma anche delle ospedalizzazioni". E sul fronte scolastico, plessi aperti per i bambini da 0 a 12 anni anche in caso di lockdown per le famiglie che hanno difficoltà.

Questi alcuni dei temi su cui l'esecutivo si è soffermato, non ultimo il lavoro per organizzare le elezioni delle Giunte, da svolgere in sicurezza nelle varie fasi, dai comizi alle urne. Sarà poi necessario consentire ai malati Covid di votare, all'ospedale o dall'isolamento in casa.

