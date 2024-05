CONTINUITÀ E PROSPETTIVA Congresso di Stato: occhi puntati su situazione Rtv e Accordo di associazione all'Ue Lonfernini: "Trovata la quadra con la Rai sugli obiettivi per l'emittente di Stato". Beccari: "Con Bruxelles segnato un altro importante passaggio"

Due tra i temi più caldi del periodo, implicano necessariamente una risposta di continuità e prospettiva. Su Rtv, il Segretario all'Informazione Teodoro Lonfernini ha dato conto dei recenti incontri a Roma con i vertici Rai dai quali è emersa totale condivisione degli obiettivi, per un convinto rilancio dell'azienda, in linea con un fondamentale adeguamento tecnologico: da un lato – fa sapere - il contenimento dei costi del socio italiano verso l'emittente sammarinese (ad esempio sull'acquisto dei prodotti e per la riduzione della quota per la ritrasmissione del canale nazionale) e dall'altro l'impegno del Governo, seppur in ordinaria amministrazione, a portare una delibera per prevedere un contributo straordinario, probabilmente in sede di assestamento, per coprire parte delle perdite.

Convergenza anche sulla nomina di una figura manageriale come nuovo Direttore Generale, provvedendo per questo a modificare lo Statuto, al fine di sviluppare un piano industriale che dia stabilità e tenga conto dell'evoluzione del settore. Ora che il Cda ha approvato la proposta di bilancio 2023 con un deficit di quasi 2 milioni, bilancio che sarà adottato in Assemblea dei Soci a fine maggio, occorre mettere in sicurezza anche il 2024. Grazie alla limitazione delle uscite e agli interventi strutturali di razionalizzazione previsti – si è detto - ci si avvicinerà al pareggio nell'anno in corso, “senza toccare dipendenti e collaboratori. Più avanti si potrà pensare ad un patto di solidarietà". "Abbiamo lavorato bene, ritengo, anche in condivisione con il socio Rai, ed anche con la parte delle istituzioni italiane - osserva - che supportano questo grande progetto della nostra emittente di Stato, per cui a questo punto il mandato da parte del socio nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Rtv è ben preciso. Abbiamo cercato di dare chiarezza in tutto questo con la conferenza stampa di oggi, con l'Assemblea generale dei dipendenti e quindi riteniamo che l'azione che abbiamo messo in campo in maniera estremamente immediata potrà portare quel beneficio che vogliamo tutti per il nostro primo biglietto da visita da un punto di vista promozionale e informativo che è la nostra San Marino Rtv”. Collaboratori al sicuro? “Collaboratori al sicuro - conferma - E' chiaro che dovremo tutti quanti insieme mantenere quel criterio di solidarietà verso non solo un proprio posto di lavoro ma quello che riteniamo un elemento di grande sistema quindi lavorare insieme in solidarietà porterà anche questo un grande beneficio”.

Dal Segretario agli Esteri Luca Beccari il resoconto dell'incontro a tre di ieri a Bruxelles con Andorra: "In Commissione Ue è stato licenziato definitivamente il testo dell'accordo di associazione, nessuna marcia indietro - afferma -, e questo è molto importante”. “I negoziati – aggiunge - hanno rappresentato il momento più alto nelle relazioni con l'Unione, portando per la prima volta ad una intesa di prospettiva. Adesso la palla passa al Consiglio europeo per il mandato alla Commissione per la firma, indicata entro l'autunno. Ci sono tutte le condizioni per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025". "In base alle tempiste valutate ieri c'è questa concreta possibilità - riferisce ai nostri microfoni - perché se arriverà la firma in autunno e riusciremo ad arrivare anche a ratifica a San Marino, ci sono le condizioni per avere, anche nelle more della ratifica europea, la provvisoria esecutività già dal 1° gennaio 2025, che ovviamente è una facoltà che l'accordo prevede e che secondo me va sfruttata per poter beneficiare immediatamente di quello che l'accordo rappresenta. Però ovviamente prima bisogna firmare".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per l'Informazione e Vice Presidente Eras, Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Presidente Eras, Luca Beccari.

