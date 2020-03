Congresso di Stato: predisposti i primi tavoli tecnici per fronteggiare l'emergenza

E' un'analisi a 360 gradi sulla situazione del Paese quella che il Congresso di Stato sta compiendo per tentare di dare risposte immediate alla popolazione e all'economia. Il Governo monitora costantemente l'andamento sanitario relativo alla diffusione del virus in territorio, ma anche fuori confine, nei territori limitrofi. Valutazioni anche sul Bilancio: primo passo la raccolta dei dati e una serie di ricognizioni per capire dove fornire il maggior sostegno a imprese, lavoratori e famiglie.

Predisposti i primi tavoli tecnici a cominciare da quello economico, in corso - mentre vi stiamo parlando - presso la Segreteria al Turismo. Fari puntati sulle richieste di Cassa Integrazione da parte di aziende e liberi professionisti. La Segreteria di Stato al Lavoro sta predisponendo un decreto legge rafforzativo proprio in considerazione del carattere emergenziale e straordinario degli interventi richiesti. Contestualmente al tavolo tecnico economico si riunisce il tavolo rivolto al settore pubblico: coinvolti il Segretario di Stato agli Interni, il Direttore della Funzione Pubblica e i dirigenti della Pubblica Amministrazione per trattare le questioni legate a ferie, congedi ed altro.