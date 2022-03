CONGRESSO DI STATO Congresso di Stato su Ucraina: sanzioni e accoglienza al centro dei lavori Sul fronte rincari chiuso un importante accordo per il gas

Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato con i Segretari di Stato agli Esteri Beccari e al Lavoro Lonfernini. Il Segretario Beccari ha fatto il punto sulla situazione relativa all'Ucraina.

Beccari ricorda l'Odg approvato in Aula con cui San Marino ha condannato l'aggressione territoriale della Russia sull'Ucraina: è stato lanciato un appello in tutte le sedi internazionali – ha ricordato Beccari - che stiamo portando avanti. E' stato approvato un odg sull'allineamento di San Marino alle sanzioni internazionali alla Federazione Russa in particolare a quelle approvate dall'Ue: ieri è stato approvato decreto legge che definisce il primo set di sanzioni che San Marino applicherà come il congelamento di fondi e limitazioni dell'operatività finanziaria per i soggetti nelle liste redatte da Ue. Sono previste sanzioni anche su prodotti dual use, strumenti che non rientrano negli armamenti, ma che possono avere un doppio uso come ad es un rilevatore Gps. Al momento – conclude Beccari in merito - non ci sono segnali di attività che possono ricadere sotto l'aspetto delle sanzioni a San Marino.

Sul tema dell'accoglienza Beccari parte dai numeri: al momento sono stati accolti 210 profughi, 100 sono minori sotto i 18 anni. Non ci sono minori non accompagnati. Sono ospitati la metà presso strutture di volontariato e pubbliche, per metà presso famiglie sammarinesi che si sono messe a disposizioni. Il Congresso ieri ha adottato un regolamento che stabilirà regole e procedure più dettagliate per la gestione dell'accoglienza: disponibilità di alloggi e il ricongiungimento familiare saranno i requisiti alla base dell'accoglienza dei nuovi profughi. Ieri è stata anche approvata una delibera per un sussidio ai profughi con un accredito su SmacCard.

Lonfernini sottolinea che il Congresso ha approvato fin da subito le misure proposte dalla Segretaria esteri e ringrazia lo storico spirito di accoglienza che anche in questa circostanza ha contraddistinto lo spirito della popolazione sammarinese.

Il Segretario parla anche di crisi energetica, partita già mesi prima del conflitto. Lonfernini anticipa che proprio poco prima del conflitto era stato chiuso un contratto importante per l'acquisto del gas per i prossimi sei anni con una quotazione al di sotto di ogni misura al momento offerta del mercato: meno di 50 euro al megawatt (oggi sfiorano 300/600 euro). Continua il lavoro per l'approvvigionamento di luce a acqua oltre che per energie alternative che possono essere vie di indipendenza e autonomia.

Lonfernini infine anticipa l'adozione della delibera del progetto di legge sull'editoria che ha avuto l' attenzione di Segreteria e parti in causa per diversi mesi e che ora porterà all'apertura di un dibattito ancora più consistente e pragmatico.

