Congresso di Stato: sul dossier “San Marino World” annunciati accertamenti ed eventuali azioni di tutela

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Marco Gatti

Il Congresso si è mosso con tempestività, è stato sottolineato; stigmatizzando quella che è stata definita una “comunicazione errata”. Il caso della “San Marino World”, a monopolizzare la conferenza stampa dell'Esecutivo; dopo le polemiche di ieri in Consiglio. Ad innescare il tutto la notizia di come su un sito della srl, riconducibile al magnate spagnolo Banuelos, si promuovessero le residenze fiscali non domiciliate, sostenendo – pare – di avere l'esclusiva sulla presentazione delle domande. Il Titano sarebbe stato qualificato come una nuova Montecarlo, ha rivelato il Segretario Gatti. “Ieri sera – ha spiegato - mi sono visto con il mio collega Beccari perché sono apparse queste notizie su questo sito dove c'era anche tutta una serie di documentazioni; quindi le abbiamo un po' prese in esame e abbiamo visto che ci sono dei contenuti che sicuramente sono assolutamente lontani da quella che è la visione della Repubblica di San Marino e del suo sviluppo.

Una riqualificazione delle nostre strutture sicuramente è un obiettivo che il Governo ha, però non quello di diventare una Monaco; che ha per storia, per cultura, per economia” obiettivi “completamente diversi” da quelli di San Marino. Da qui la proposta – fatta propria dal Congresso -, di trasmettere tutto agli uffici preposti – inclusa l'Avvocatura –, affinché si facciano le valutazioni del caso; ed eventualmente si avviino azioni. Alla San Marino World – è stato spiegato – era stata concessa nell'aprile scorso un'autorizzazione, ma con condizioni sospensive. Necessaria, fra le altre cose, la presentazione di un progetto realizzativo per un complesso a 5 stelle; ma fino ad ora – è stato rimarcato – ciò non è avvenuto. “Questa autorizzazione – ha ricordato Marco Gatti - scade al 30 di giugno; quindi se saranno presentati in quelle condizioni, e anche all'esito chiaramente degli accertamenti che saranno fatti, poi il Congresso prenderà le sue determinazioni; diversamente sarà decaduta”.

Al netto di ciò il Segretario Fabbri ha ribadito la necessità che il Paese rimanga attrattivo. Da una parte reprimendo ogni forma distorsiva; dall'altra tutelando chi intende investire nel rispetto delle norme. Annunciata anche la candidatura ufficiale alla European Community of Sport 2026. Con l'obiettivo di fare della Repubblica il “primo Stato wellness d'Europa”. Proprio sulla progettualità, ha insistito il Segretario Ciacci; sottolineando come il Governo stia da tempo procedendo sulla road map indicata nel Programma; tenendo conto della “centralità” del Consiglio. Siamo “a buon punto”, ha ricordato, sulla “Legge Sviluppo”; riferimenti anche alla normativa sull'”emergenza casa”, all'ICEE, alla legge sulla cittadinanza. Rivendicata, insomma, una “politica propositiva”. Si è parlato poi di un approccio peculiare con gli investitori; sottolineando come sia lo Stato a dover indicare dove e come intervenire; con particolare riferimento al potenziamento del settore turistico.

