Congresso DML, le voci degli ospiti: Giordano, Cavedagna e Giubilei

Le interviste ad Antonio Giordano, Stefano Cavedagna e a Francesco Giubilei

"Siamo popoli, cugini ma forse ancora meglio fratelli. Condividiamo - osserva Antonio Giordano, Segretario Generale ECR Party - con il Partito Conservatore di San Marino DOMANI Motus Liberi, un interesse per la tradizione, un interesse per la democrazia, un amore per le nostre patrie e anche un desiderio di andare avanti senza dimenticarci chi eravamo. Noi siamo europeisti convinti nel senso in cui sappiamo che l'Europa è un'enorme opportunità ma non questa Europa perché questa è un'Europa che è troppo piena di sistemi burocratici che tendono a ingessare tutto. Noi vogliamo un'Europa dove le singole nazioni siano rispettate e secondo noi San Marino è quasi un emblema di come si deve declinare il sovranismo nazionale".

"Un Accordo di Associazione che deve essere chiaro per la Repubblica di San Marino, chiaro per l'Europa, al contempo anche chiaro per l'Italia, - dice Stefano Cavedagna, Europarlamentare FdI - ECR - realtà con la quale San Marino ha un rapporto storico tradizionale da tempo, ma assolutamente San Marino deve essere in Europa innanzitutto perché è la più antica Repubblica di tutta Europa e quindi penso che abbia tanto da insegnare e a dare anche agli altri Paesi membri".

"Questo 2° Congresso di DOMANI Motus Liberi - osserva Francesco Giubilei cui è stata affidata la guida dei lavori - è un'iniziativa importante anche perché rinsalda quei legami storici che ci sono tra la Repubblica di San Marino e l'Italia ma al tempo stesso ha una proiezione ed una vocazione europea e quindi questo partito che ha aderito anche all'ECR testimonia come partendo dalla Repubblica di San Marino si possa però avere una visione internazionale".

Nel video le interviste ad Antonio Giordano, Parlamentare FdI e Segretario Generale ECR Party; Stefano Cavedagna, Europarlamentare FdI - ECR; Francesco Giubilei, Presidente 2° Assemblea Congressuale DML e Presidente Fondazione Tatarella.