CONGRESSO DI STATO Congresso, firmato accordo per i servizi con Emirati Arabi Uniti: permetterà anche l'apertura di linee di volo sul Fellini A settembre la prima fiera dell'aviazione e della space economy a San Marino

La visita di ieri in Vaticano dei Capitani Reggenti ha aperto i lavori del Congresso di Stato. Al centro del dialogo il tema della pace. Emerso l'impegno, condiviso da entrambi i piccoli stati, di fare quanto possibile per portare Russia ed Ucraina ad un tavolo di dialogo.

Il Segretario Righi anticipa che sono arrivate manifestazioni di interesse da parte di brand internazionali per la creazione di strutture ricettive a San Marino. Ora le Segreterie al Territorio, Turismo e Industria avvieranno i confronti utili a verificare la sussistenza dei requisiti perchè il progetto possa concretizzarsi. Annunciato, sempre dal titolare all'Industria, l'avvio dell'iter legislativo per l'utilizzo industriale della cannabis: gli obiettivi di sostenibilità e la bioedilizia legate a questo mercato sono al momento non esplorati e non normati.

Dal Segretario alle Finanze Gatti l'annuncio della firma di un accordo per i servizi internazionali tra San Marino e gli Emirati Arabi Uniti che permetterà l'apertura di linee di volo, sull'aeroporto internazionale di Rimini, alle compagnie che hanno casa negli Emirati Arabi Uniti. “Enac ha già dato la sua autorizzazione - continua Gatti – anche San Marino quindi porta importanti tasselli allo sviluppo dell'economia dell'aeroporto”. Infine l'annuncio della prima fiera dell'aviazione e della space economy che si terrà sul Titano il prossimo settembre. Un settore caratterizzato da una filiera molto lunga nella quale già si inseriscono imprese sammarinesi e si punta ad attrarne altre. Si pensa già a renderlo un appuntamento biennale che punta all'extra Ue.

