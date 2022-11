CDS Congresso: fra accordo associazione Ue e sicurezza, “in Finanziaria risorse per forze dell'ordine” I segretari Luca Beccari e Teodoro Lonfernini aggiornano sull'ultimo round negoziale coi commissari Ue; focus sulla libera circolazione dei lavoratori. Dettagli sulla banda che sta allarmando i sammarinesi: “Passano per i campi e non usano i cellulari”

Accordo di associazione con l'Ue e sicurezza sono i temi trattati, in conferenza stampa, dai segretari Beccari e Lonfernini. Il responsabile degli Esteri aggiorna sull'ultimo round negoziale che si è concentrato in particolare sulla libera circolazione dei lavoratori, “uno dei pilastri che regolano il trattato e uno dei temi di principale attenzione anche da parte sammarinese”. “L'incontro - sottolinea Luca Beccari - non ha definito una conclusione della discussione, ma si innesta nell'ambito della riforma del mercato del lavoro che introduce elementi di armonizzazione con l'acquis comunitario”. Il segretario agli Esteri esprime poi la volontà, da qui a fine anno e poi a gennaio, di avviare una serie di incontri sia istituzionali, coinvolgendo sindacati, rappresentanti di categorie e altri portatori d'interesse, sia con la cittadinanza. Tornando all'ultimo round negoziale, Beccari evidenzia che la Commissione ha ben note le peculiarità sammarinesi; ad esempio sulla stabilimento delle persone, sta prendendo forma “l'ipotesi di un sistema di quote”, in stile Liechtenstein. A dicembre ci sarà un nuovo round negoziale, a cui ne seguiranno altri sei da gennaio a giugno; poi ci saranno quelli multilaterali sui diritti e doveri.

Intanto la Commissione Affari Esteri è impegnata sulla riforma della disciplina della carriera diplomatica; dove Beccari registra un clima e un confronto leale, nonché la condivisione sui principi generali.

Si passa poi a parlare di sicurezza, dove i furti nelle abitazioni avvenuti in territorio negli ultimi due mesi. Eventi che hanno accresciuto la preoccupazione dei concittadini. Il governo - afferma Beccari - è costantemente al lavoro per bloccare il fenomeno che è sì fisiologico, ma che va comunque contrastato con tutti i mezzi a disposizione. Tanto che le forze dell'ordine tutte sono impegnate in attività straordinarie di controllo del territorio e di indagine. Il segretario agli Esteri fornisce poi qualche dettaglio sulla banda di malviventi: opera nel Riminese e compie furti a San Marino e nelle aree vicine; si sposta in una modalità anomala, senza utilizzare auto né cellulari, passa per aree campestri, stando attenta alle telecamere. Beccari anticipa poi che in Finanziaria si dovrà cercare di garantire mezzi e risorse alle forze dell'ordine: “Lavoriamo sulla contingenza, ma guardando in prospettiva per minimizzare questi fenomeni”, dichiara il segretario, sottolineando la sempre valida collaborazione con le forze dell'ordine delle province limitrofe.

Il segretario Teodoro Lonfernini interviene sulla parte riguardante il mercato del lavoro all'interno dell'ultimo round negoziale. “Il Paese – afferma - ha già avviato un percorso di integrazione con l'Unione europea; in pratica ci siamo portati avanti con le ultime riforme”. Il segretario evidenza che “il nostro sistema è già sostanzialmente inclusivo per i cittadini europei, come testimoniato dai 7mila lavoratori frontalieri”, che rappresentano il 30% della forza lavoro totale. La Commissione - è stato riferito in conferenza stampa - ha apprezzato l'abolizione di alcune norme, come la tassa del 4,5%. “Stiamo lavorando su un percorso lungo, complesso, intenso; però la valutazione del percorso è assolutamente positivo”.

