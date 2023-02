Congresso: fra fabbisogno Polizia civile e ritardi nei lavori pubblici

Tre gli elementi su cui il segretario agli Interni, Elena Tonnini, si è concentrata nella consueta conferenza stampa del Congresso. Annuncia che andrà in ratifica nel consiglio di febbraio un decreto su quattro profili di ruolo che amplierà la possibilità di partecipazione ai concorsi pubblici: non servirà più un diploma specifico nel settore che si va a ricoprire, ma un qualsiasi titolo di studio superiore.

Il secondo intervento, invece, è di carattere infrastrutturale. Verrà creato un polo “fisico” delle pari opportunità e della bioetica che finora non hanno mai avuto una sede. Grazie alla collaborazione fra segretarie Interni, Sanità e Territorio è stato assegnato un immobile dell'Eccellentissima Camera all'Iss per dare una sede definitiva a diversi organismi come l'Authority per le Parti Opportunità, la Commissione delle Pari Opportunità, la Csd Onu e il Comitato di bioetica.

Il segretario Tonnini parla poi dell'identificazione del secondo fabbisogno della Polizia civile. Sarà oggetto di ratifica in uno dei prossimi Consigli, aggiunge. Un intervento che s'incardina in un percorso già avviato col decreto relativo al reclutamento e avanzamento di carriera della Polizia civile che ha già dato alcune risposte importanti. Il fabbisogno aggiorna i settori già esistenti della Polizia civile e rende più efficace il settore dei controlli sulle attività economiche, con riferimento a quelli con particolari rischi di sicurezza e distorsioni; viene infatti creata una sezione amministrativa, dotata di personale “non in divisa” che collaborerà con gli agenti per supportare l'attività di controllo e verifica dei dati economici, “a tutela – afferma Elena Tonnini - dell'economia sana”, aggiungendo che si tratta di un “intervento corposo e molto importante”.

Tre le azioni, annuncia il segretario Federico Pedini Amati, su cui si è concentrato il Congresso di Stato: il primo tema è quello dell'energia con l'impegno a calmierare i costi sia per i privati che per le aziende. Dopo il gas, afferma il segretario, “Siamo fiduciosi che si possa trovare un punto di equilibrio anche per l'energia elettrica”. Inoltre si sta facendo uno screening su vari lavori, avviati o che stanno per iniziare, sulle alcune strutture dello Stato perchè stanno avendo dei ritardi. Una su tutte, afferma il segretario, gli ascensori di Piazzale Calcigni; “prima i lavori dovevano terminare in tre mesi, ora ce ne vogliono sei”, sottolinea. “Su questo tema faremo approfondimenti e ragionamenti”.

Diversi colleghi congressisti si sono recati in varie Comunità sammarinese all'estero, anche per continuare a parlare delle tematiche relative ai cittadini non residenti in Repubblica.

Per quanto riguarda la delega al Turismo, il segretario Pedini Amati annuncia che si darà presto il via libera alla partecipazione di San Marino all'Expo di Osaka 2025. Un Expo diverso da quello di Dubai, certamente più ridotto nelle dimensioni, ma comunque una “bellissima opportunità”, riferisce.

Sono stati avviati i lavori per la finitura dei sette appartamenti a Fiorentino, ma – sottolinea il segretario – le domande per l'edilizia sociale continuare ad arrivare. “Ci sono situazioni al limite che dovrò portare all'attenzione del Congresso perché l'intervento dello Stato non è più procrastinabile”.

Pedini Amati parla anche di eventi musicali con la finale, il 25 febbraio, di “Una Voce per San Marino”, che decreterà il rappresentante del Titano per l'Eurovision Song Contest di Liverpool. “Non ci saranno personaggi di spicco come Achille Lauro, ma moltissimi artisti di alto livello”; e annuncia una non meglio precisata “sorpresa dal Brasile”, oltre a sottolineare la presidenza della Giuria affidata ad Al Bano. Evento sold out così come il concerto di Claudio Baglioni del 2 marzo.

“Abbiamo presentato il palinsesto degli eventi 2023 con riconferme e tante novità”, dice Pedini Amati, sottolineando che sono stati illustrati anche alle associazioni di categoria e aggiunge: “Sono finite le scuse di tenere i negozi chiusi la sera nel centro storico”. Li abbiamo presentati per tempo, ora i negozianti hanno il tempo per organizzarsi e mi auguro che tengano aperti. In ogni caso diversi eventi verranno spostati in altri Castelli della Repubblica, “perché – spiega – non possiamo continuare a fare eventi solo in centro storico e non possiamo aspettare risposte che non arrivano”.

Infine un riferimento su Poste che dovrà rinnovare la carica del presidente. “Poste ha diminuito di molto le perdite e ha riqualificato alcune mansioni”; inoltre ha vinto il bando della lettura dei contatori. “Un modo per abbassare le perdite, in tre anni passati da un milione a circa 300mila euro”, conclude il segretario.