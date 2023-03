Congresso GDC, Bugli: “Un Giovanile che ha voglia di fare, centrale nel partito” Sabato 11 marzo al Grand Hotel, a tema “Ieri, oggi, domani. Perseverare per il bene comune”

Ultimo atto da Presidente dei Giovani di DC: due mandati per Lorenzo Bugli, caratterizzati lungo due binari: “I rapporti internazionali, quale prima direttrice. L'esperienza al servizio del Paese - spiega - nel cucire relazioni che possono essere utili per la nostra amata Repubblica. E la seconda è l'esperienza sul campo, grazie alla formazione, al conoscere le tematiche fondamentali, apprenderle per metterle a servizio con capacità, che oggi alla politica è richiesta. Esperienza sul campo poi che sfocia attraverso le Giunte di Castello e lo stare in mezzo alla gente”.

Rapporti internazionali definiti “vera ricchezza del Paese – sull'insegnamento di Bigi e della Boscaglia – da Roma al PPE, e l'Europa è il grande tema. Le opportunità dell'Associazione anche nel primo numero del periodico “Azione”. Verranno analizzate – spiega Emanuele Cangini – dal livello finanziario, economico, sociale, della formazione scolastica, con interviste di prestigio e che verrà presentato proprio sabato al Congresso. “Faremo il punto sulla nostra storia, guardando al futuro dell'agire politico”, dice Marco Mularoni, tra i favoriti alla Presidenza. Presenta gli ospiti – ci sarà anche un video messaggio dal Presidente del PPE, Manfred Weber e dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani –, nel ringraziare Bugli per aver dato nuova linfa al Giovanile.

“E' un giovanile – osserva lo stesso Bugli - che ha voglia di fare, che è tornato centrale nella scena politica del partito e del Paese, fungendo sempre da pungolo e da richiamo quando certe tematiche vengono dimenticate, ma anche stimolo e nuova generazione in quello che serve all'attività politica. Oggi serve freschezza, ma soprattutto preparazione”.

Nel video, l'intervista al Presidente dei Giovani DC, Lorenzo Bugli

