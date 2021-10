Congresso Giovani PPE, panel sulle competenze digitali Consiglio dei Giovani del Partito popolare europeo a San Marino, ospiti dei Giovani DC. Tanti gli interventi sul tema “il futuro dell'Europa”: in primo piano resta il valore e ruolo dei giovani in politica

Focus sulla sfida lanciata dai digital media e dall'intelligenza artificiale, sia nell'aspetto legato alla responsabilità sociale sui social, sia su come si porrà, rispetto a questo contesto mutato, l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro. Al panel, presente il Segretario all'Istruzione e Università Andrea Belluzzi – insieme al deputato del Parlamento Europeo, Karlo Ressler e alla Public Policy Manager di Facebook, Costanza Andreini. Resa ancor più evidente dalla pandemia, la necessità di rafforzare le competenze digitali, investendo in formazione e in istruzione, che sia di qualità, inclusiva e accessibile.

Molte voci e prospettive per parlare insieme di Europa, il futuro dell'Unione partendo dal ruolo di San Marino: “San Marino si è dimostrato un partner – dice Markus Krienke, membro della Commissione scientifica della Fondazione Konrad Adenauer, anche Docente alla Facoltà di Teologia all'Università di Lugano - un Paese che può aiutare l'Europa a proiettarsi verso il futuro”. In apertura di lavori, il Segretario Federico Pedini Amati ha sottolineato l'importanza del turismo per il Titano – rappresenta il 15% del PIL – e indicato i progetti intrapresi, in testa il TTT, per la promozione e lo sviluppo del settore insieme ai territori limitrofi.

In evidenza, nella due giorni, il ruolo dei giovani che fanno politica: “che i giovani possano essere ascoltati è la nostra speranza – prosegue Krienke – e per questo partecipiamo, con questo Congresso, alla Conferenza per il futuro dell'Europa. I giovani portano avanti le istanze e le preoccupazioni per l'ambiente, per il lavoro, per la democrazia, per la partecipazione. Ci stiamo interrogando su come riuscire ad essere non solo consumatori, ma persone che vogliono trasmettere una forma valoriale, uno spazio dive vivere la nostra libertà. Abbiamo scoperto – prosegue - che la libertà è un concetto non semplice e non scontato. La libertà significa impegno”.

Nel video, l'intervista a Markus Krienke, membro della Commissione scientifica della Fondazione Konrad Adenauer

