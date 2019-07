Congresso, governo accelera sul progetto di legge sugli NPL

I lavori del Cds

Un passaggio fondamentale per il rilancio e lo sviluppo del settore bancario, perché il “progetto NPL” diventi a breve legge. Il Governo dà il la al confronto con tutte le forze politiche, sociali, naturalmente il mondo bancario, perché si arrivi ad una bozza condivisa entro fine agosto per l'approdo in Aula il prossimo autunno. Ne parla il segretario alle Finanze Eva Guidi che richiama “rilancio e sviluppo” come direttrici dell'agire di Governo: “Dopo il lungo viaggio di adeguamento alle migliori prassi internazionali – dice - con la massima garanzia di controlli e trasparenza, siamo pronti a richiamare investimenti e investitori seri”. Cita le opportunità che possono derivare dalla legge appena approvata in materia di navigazione marittima, richiamando gli introiti che già derivano per lo Stato dal Registro per l'aviazione civile: un utile di 1 milione e mezzo di euro nel 2018.

San Marino per la sostenibilità: all'indomani dell'Earth Overshoot Day, il segretario Marco Podeschi annuncia l'istituzione di un focal point nazionale per l'IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), che possa raccogliere informazioni sul fenomeno, interfacciarsi con lo stesso istituto internazionale, tracciare linee di indirizzo e azione in territorio.

E' il segretario agli Esteri Nicola Renzi a commentare la scalata di San Marino nel Passport Index: 14 posizioni in due anni, frutto degli accordi per lo stabilimento di nuove relazioni diplomatiche (14 siglati, altri 17 in fase di definizione) e degli accordi per l'esenzione dei visti. “Tuttavia – dice Renzi – persistono ancora difficoltà per sammarinesi in molti scali, sia per l'inesperienza di chi opera i controlli negli aeroporti, sia per il mancato adeguamento dei software degli stessi scali”, invitando pertanto i cittadini a segnalare disguidi per una più celere risoluzione dei problemi. Non risparmia una riflessione sul tema giustizia, con particolare riferimento al cosiddetto “Conto Mazzini”: biasimo a chi fa informazione attraverso la denigrazione e l'insinuazione, riscontrando una “attività tesa a screditare chi sinora ha condotto le indagini”, nell'auspicio che “quanti porteranno avanti il secondo grado di giudizio possano operare con serenità, scevri da sollecitazioni”.

In conferenza stampa, il segretario agli Interni Guerrino Zanotti è intervenuto per un commento all'approvazione del progetto di legge in materia di cittadinanza, nonché sul progetto di legge in materia di legge elettorale, tema calendarizzato proprio oggi all'attenzione del Consiglio Grande e Generale.

Il segretario agli Esteri, Nicola Renzi, parla a nome del Governo sul presunto coinvolgimento di personaggi politici o istituzionali nella concessione del mutuo da parte di BAC al sottosegretario Siri: “siamo sereni, nessuno di noi ha mai agito per facilitare il mutuo di chicchessia” - ha detto.

Il segretario al Turismo Augusto Michelotti fa il punto dopo la sua partecipazione, ieri a Milano, alla presentazione del Gran Premio di Moto GP di San Marino – Riviera di Rimini.