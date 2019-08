Congresso: "importante un quadro politico stabile"

Congresso di stato

L'importanza di un quadro politico stabile ribadita dal Governo, che nella riunione di oggi del Congresso insiste - nell'ottica del prossimo esame di Fitch, ma anche del confronto con il Fondo monetario Internazionale di settembre - sull'importanza di confermare il rating attuale anche al fine del reperimento delle risorse necessarie per la protezione dei risparmiatori che lo Stato deve garantire, come sancito anche dalla recente legge sulle risoluzioni bancarie, e per gli investimenti pubblici indispensabili per il rilancio dell’economia. Importante anche la condivisione sulle linee e sulle traiettorie per raggiungere il pareggio di bilancio fin dal 2020, “con l’obiettivo di un leggero avanzo negli anni successivi”. Sulla legge finanziaria e gli interventi sostenibili e misurati che – assicura il Congresso- non andranno ad impattare sui redditi delle famiglie”; si aprirà un tavolo di confronto con parti sociali e datoriali, per esporre le linee guida individuate dall’Esecutivo sui temi dei conti pubblici e della stabilità del sistema. Per affrontare al meglio i passaggi di confronto e valutazione particolare rilievo è stato attribuito al progetto sulla gestione degli Npl, rispetto al quale la Segreteria di Stato per le Finanze intende avviare in tempi rapidi il necessario confronto finalizzato alla ricerca della massima condivisione sul testo, in vista dell' avvio dell’iter parlamentare. Altro tema forte, la legge elettorale. Sul tavolo le proposte di modifica e integrazione ritenute necessarie e formulate dalla Segreteria agli Interni, per la migliore definizione dei passaggi istituzionali necessari al regolare svolgimento delle elezioni.