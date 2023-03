CONGRESSO DI STATO Congresso: in Aula la proroga dei benefit per le tariffe energetiche Audizione dei consulenti per la riqualificazione dell'area del Cinema Turismo

Congresso: in Aula la proroga dei benefit per le tariffe energetiche.

Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato con al centro in particolare le tematiche legate all'apertura dei lavori del Consiglio grande e generale. Il Segretario al lavoro Lonfernini ha riferito in merito ad alcuni decreti che saranno all'attenzione dell'Aula, in particolare quelli relativi alla legge sul mercato del lavoro e alle tariffe energetiche. Nel primo caso si tratta di emendamenti per bilanciare le richieste delle parti sociali e le esigenze della nuova normativa; mentre per quel che riguarda le tariffe energetiche si estende la possibilità di intervento per l'esecutivo nell'attuazione di benefit per i consumatori.

In seconda lettura arriva anche la legge sugli e sport. Secondo gli addetti ai lavori – sottolinea Lonfernini – essere i primi in Europa a dotarci di una normativa ci dà un vantaggio su un mercato che, solo in Europa, muove da 2,8 miliardi. In Congresso questa mattina anche l'udienza dei consulenti al lavoro per il ripristino dell'area del Cinema Turismo: un area – è stato sottolineato sia da Lonfernini che da Pedini Amati – che vogliamo recuperare al più presto.

Dal Segretario al Turismo evidenziata la grande problematica legata alla mancanza di strutture ricettive a San Marino e ha annunciato per il pomeriggio l'apertura delle buste per le manifestazioni di interesse per l'area dell'ex Tito a volo di Murata.

Pedini Amati ha portato all'attenzione dei colleghi in Congresso anche alcuni ritardi nel settore dell'edilizia sociale: sono 37 le famiglie in attesa e gli immobili dello stato sono troppo piccoli per alcune famiglie molto numerose per questo il confronto è allargato anche alla Segreteria al territorio e all'Iss. Ritardo anche nello spostamento dell'antenna adiacente alla sede della segretario al Turismo: dopo 4 anni dalla richiesta, senza che nulla sia cambiato il Segretario ha annunciato di aver inviato una lettera alla collega agli Interni per chiarire le responsabilità.

